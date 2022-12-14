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На Кубани приняли закон о целевом назначении земли с промобъектами

На Кубани приняли закон о целевом назначении земли с промобъектами - РИА Новости, 14.12.2022

На Кубани приняли закон о целевом назначении земли с промобъектами

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, направленный на сохранение целевого назначения и разрешенного использования... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T01:33

2022-12-14T01:33

2022-12-14T01:33

краснодарский край

экономика

жилье

вениамин кондратьев

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, направленный на сохранение целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых расположены промобъекты, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба ЗСК.Рассмотрение законопроекта было включено в повестку шестого пленарного заседания, прошедшего во вторник. "В числе вопросов, связанных с дальнейшим развитием промблока на Кубани, парламентарии рассмотрели законодательную инициативу главы региона о внесении изменений в краевой градостроительный кодекс. Корректировки касаются правил использования земель, на которых расположены объекты промышленного производства", - говорится в сообщении.Уточняется, что вносимые в градостроительный кодекс Кубани изменения обусловлены в том числе необходимостью приведения его отдельных положений в соответствие с нормами федерального законодательства.Как заявил в своем выступлении губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в истории страны был непростой период, когда от возведенных в советский период заводов и фабрик практически ничего не осталось, но при этом площадки, где располагались предприятия, сохранились со всей инфраструктурой и лимитами. По словам Кондратьева, такие объекты со временем стали сферой интересов многочисленных застройщиков.Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко пояснил, что внесенные в градостроительный кодекс РФ изменения касаются снижения административных барьеров при возведении объектов капстроительства, сокращения инвестиционного строительного цикла. "Нашим муниципалитетам необходимы такие возможности для динамичного развития. Ведь сегодняшняя Кубань - субъект с высоким миграционным приростом, который требует ускоренного строительства не только жилья, но и объектов соцкультбыта, новых предприятий и бизнес-объектов", - прокомментировал Юрий Бурлачко.По итогам рассмотрения законопроекта депутаты приняли документ сразу в двух чтениях.

https://ria.ru/20221214/kuban-1838477983.html

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экономика, жилье, вениамин кондратьев, россия, краснодарский край