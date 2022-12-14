На Кубани приняли закон о целевом назначении земли с промобъектами
Депутаты Краснодарского края приняли закон о целевом назначении земли с промобъектами
Зима в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) приняли законопроект, направленный на сохранение целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых расположены промобъекты, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба ЗСК.
Рассмотрение законопроекта было включено в повестку шестого пленарного заседания, прошедшего во вторник. "В числе вопросов, связанных с дальнейшим развитием промблока на Кубани, парламентарии рассмотрели законодательную инициативу главы региона о внесении изменений в краевой градостроительный кодекс. Корректировки касаются правил использования земель, на которых расположены объекты промышленного производства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вносимые в градостроительный кодекс Кубани изменения обусловлены в том числе необходимостью приведения его отдельных положений в соответствие с нормами федерального законодательства.
Как заявил в своем выступлении губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в истории страны был непростой период, когда от возведенных в советский период заводов и фабрик практически ничего не осталось, но при этом площадки, где располагались предприятия, сохранились со всей инфраструктурой и лимитами. По словам Кондратьева, такие объекты со временем стали сферой интересов многочисленных застройщиков.
"Мы не можем лишиться таких площадок. Нам нужна промышленность. Это огромная перспектива для развития нашего края. Мы должны сохранить то, что имеем, а потом приумножить его", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко пояснил, что внесенные в градостроительный кодекс РФ изменения касаются снижения административных барьеров при возведении объектов капстроительства, сокращения инвестиционного строительного цикла. "Нашим муниципалитетам необходимы такие возможности для динамичного развития. Ведь сегодняшняя Кубань - субъект с высоким миграционным приростом, который требует ускоренного строительства не только жилья, но и объектов соцкультбыта, новых предприятий и бизнес-объектов", - прокомментировал Юрий Бурлачко.
По итогам рассмотрения законопроекта депутаты приняли документ сразу в двух чтениях.