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Ефимов: промобъекты в рамках КРТ дадут городу 108 тысяч рабочих мест

Ефимов: промобъекты в рамках КРТ дадут городу 108 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 14.12.2022

Ефимов: промобъекты в рамках КРТ дадут городу 108 тысяч рабочих мест

Производства и технопарки, построенные инвесторами по программе комплексного развития территорий (КРТ), дадут городу свыше 108 тысяч новых рабочих мест, сообщил РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:14

2022-12-14T10:14

2022-12-14T10:14

коммерческая недвижимость

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производства и технопарки, построенные инвесторами по программе комплексного развития территорий (КРТ), дадут городу свыше 108 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из общего числа одобренных городом в этом году проектов КРТ каждый третий предусматривает строительство производств или технопарков. Общая площадь промышленных объектов составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. Благодаря им в Москве появится более 108 тысяч новых рабочих мест", - приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.Всего, по словам Ефимова, с начала года Градостроительно-земельная комиссия одобрила 79 проектов развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, 27 из них предполагают создание промышленных объектов. При этом ряд проектов рассмотрели повторно, увеличив планируемую площадь высокотехнологичных предприятий.Как уточняется в сообщении, промышленные производства и технопарки появятся в 21 районе столицы. Лидерами по числу новых рабочих мест станет Северо-Восточный (40,6 тысячи), Западный (27,4 тысячи) и Юго-Восточный (14 тысяч) административные округа.Помимо производств и технопарков, в рамках проектов КРТ также планируется создание общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости, где также появятся новые вакансии.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , москва