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Ефимов: промобъекты в рамках КРТ дадут городу 108 тысяч рабочих мест
Ефимов: промобъекты в рамках КРТ дадут городу 108 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 14.12.2022
Ефимов: промобъекты в рамках КРТ дадут городу 108 тысяч рабочих мест
Производства и технопарки, построенные инвесторами по программе комплексного развития территорий (КРТ), дадут городу свыше 108 тысяч новых рабочих мест, сообщил РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:14
2022-12-14T10:14
2022-12-14T10:14
коммерческая недвижимость
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производства и технопарки, построенные инвесторами по программе комплексного развития территорий (КРТ), дадут городу свыше 108 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Из общего числа одобренных городом в этом году проектов КРТ каждый третий предусматривает строительство производств или технопарков. Общая площадь промышленных объектов составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. Благодаря им в Москве появится более 108 тысяч новых рабочих мест", - приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.Всего, по словам Ефимова, с начала года Градостроительно-земельная комиссия одобрила 79 проектов развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, 27 из них предполагают создание промышленных объектов. При этом ряд проектов рассмотрели повторно, увеличив планируемую площадь высокотехнологичных предприятий.Как уточняется в сообщении, промышленные производства и технопарки появятся в 21 районе столицы. Лидерами по числу новых рабочих мест станет Северо-Восточный (40,6 тысячи), Западный (27,4 тысячи) и Юго-Восточный (14 тысяч) административные округа.Помимо производств и технопарков, в рамках проектов КРТ также планируется создание общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости, где также появятся новые вакансии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коммерческая недвижимость, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Коммерческая недвижимость, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Производства и технопарки, построенные инвесторами по программе комплексного развития территорий (КРТ), дадут городу свыше 108 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Из общего числа одобренных городом в этом году проектов КРТ каждый третий предусматривает строительство производств или технопарков. Общая площадь промышленных объектов составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. Благодаря им в Москве появится более 108 тысяч новых рабочих мест", - приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Всего, по словам Ефимова, с начала года Градостроительно-земельная комиссия одобрила 79 проектов развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, 27 из них предполагают создание промышленных объектов. При этом ряд проектов рассмотрели повторно, увеличив планируемую площадь высокотехнологичных предприятий.
Как уточняется в сообщении, промышленные производства и технопарки появятся в 21 районе столицы. Лидерами по числу новых рабочих мест станет Северо-Восточный (40,6 тысячи), Западный (27,4 тысячи) и Юго-Восточный (14 тысяч) административные округа.
Помимо производств и технопарков, в рамках проектов КРТ также планируется создание общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости, где также появятся новые вакансии.