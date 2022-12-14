16:42 14.12.2022 (обновлено: 16:43 14.12.2022)
В Кировской области индекс производства превысил общероссийский уровень
Индекс производства в Кировской области показал третий результат по ПФО
© Станислав Шаклеин
Город Киров. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Индекс производства в Кировской области превысил общероссийский уровень и показал третий результат по Приволжскому федеральному округу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Итоги уходящего года подвели на отчетном собрании Кировского союза промышленников и предпринимателей.
"По итогам 10 месяцев текущего года Кировская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства в обрабатывающей отрасли. Так, за 10 месяцев индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли составил 101,1%. В Приволжском федеральном округе этот показатель – 100,4%, в России – 99,3%. Первые два места в ПФО заняли Татарстан (109,6) и Удмуртия (107,2%)", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя регионального правительства Михаила Сандалова.
Предприятиями обрабатывающих производств Кировской области за январь-октябрь 2022 года отгружено продукции на сумму 296,7 миллиарда рублей, что составляет 109,3% к уровню аналогичного периода прошлого года. В структуре отгруженной продукции наибольшую долю занимает производство химических веществ и продуктов. Численность работающих на обрабатывающих производствах составляет более 81 тысячи человек. Средняя заработная плата на предприятиях обрабатывающих отраслей – свыше 40 тысяч рублей.
"Правительство РФ, правительство Кировской области принимают все возможные меры для минимизации влияния западных санкций на экономику. Стабильное развитие промышленности региона и формирование благоприятного инвестиционного климата – приоритетные направления в работе правительства Кировской области и Кировского союза промышленников и предпринимателей. Исполнительная власть готова оказывать всестороннюю помощь предприятиям по привлечению средств федерального и регионального бюджетов на реализацию импортозамещающих проектов, создание технологического суверенитета, открытие новых производств и соответственно новых рабочих мест", - подчеркнул Сандалов.