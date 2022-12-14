https://ria.ru/20221214/proizvodstvo-1838653653.html

В Кировской области индекс производства превысил общероссийский уровень

В Кировской области индекс производства превысил общероссийский уровень - РИА Новости, 14.12.2022

В Кировской области индекс производства превысил общероссийский уровень

Индекс производства в Кировской области превысил общероссийский уровень и показал третий результат по Приволжскому федеральному округу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:42

2022-12-14T16:42

2022-12-14T16:43

кировская область

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Индекс производства в Кировской области превысил общероссийский уровень и показал третий результат по Приволжскому федеральному округу, сообщает пресс-служба правительства региона.Итоги уходящего года подвели на отчетном собрании Кировского союза промышленников и предпринимателей."По итогам 10 месяцев текущего года Кировская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства в обрабатывающей отрасли. Так, за 10 месяцев индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли составил 101,1%. В Приволжском федеральном округе этот показатель – 100,4%, в России – 99,3%. Первые два места в ПФО заняли Татарстан (109,6) и Удмуртия (107,2%)", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя регионального правительства Михаила Сандалова.Предприятиями обрабатывающих производств Кировской области за январь-октябрь 2022 года отгружено продукции на сумму 296,7 миллиарда рублей, что составляет 109,3% к уровню аналогичного периода прошлого года. В структуре отгруженной продукции наибольшую долю занимает производство химических веществ и продуктов. Численность работающих на обрабатывающих производствах составляет более 81 тысячи человек. Средняя заработная плата на предприятиях обрабатывающих отраслей – свыше 40 тысяч рублей."Правительство РФ, правительство Кировской области принимают все возможные меры для минимизации влияния западных санкций на экономику. Стабильное развитие промышленности региона и формирование благоприятного инвестиционного климата – приоритетные направления в работе правительства Кировской области и Кировского союза промышленников и предпринимателей. Исполнительная власть готова оказывать всестороннюю помощь предприятиям по привлечению средств федерального и регионального бюджетов на реализацию импортозамещающих проектов, создание технологического суверенитета, открытие новых производств и соответственно новых рабочих мест", - подчеркнул Сандалов.

https://ria.ru/20221102/nalogi-1828716496.html

https://ria.ru/20221118/shkoly-1832543956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кировская область, россия