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Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
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Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ
Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ
Продукты питания в Испании подорожали на 15,3% в ноябре в межгодовом исчислении несмотря на сокращающийся уровень инфляции в стране, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T21:42
2022-12-14T21:42
экономика
испания
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МАДРИД, 14 дек - РИА Новости. Продукты питания в Испании подорожали на 15,3% в ноябре в межгодовом исчислении несмотря на сокращающийся уровень инфляции в стране, свидетельствуют данные статистического центра новостного агентства RTVE.По его информации, больше всего за последний год подорожали сахар (50,2%), масла и жиры (31,5%), молоко (30,9%), яйца (27,1%), крупы (22,9%), молочные продукты (21,7%) и картофель (21,5%).При этом годовая инфляция в Испании в ноябре опустилась до 6,8%, что стало самым низким показателем с января 2022 года (6,1%), свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE). Замедление годового индекса потребительских цен, которое наблюдается уже четвертый месяц подряд, в основном связано со снижением цен на топливо и электроэнергию.По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.
https://ria.ru/20221212/raskhody-1837935092.html
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экономика, испания
Экономика, Испания
21:42 14.12.2022
 
Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ

RTVE: продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде
Покупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Покупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 14 дек - РИА Новости. Продукты питания в Испании подорожали на 15,3% в ноябре в межгодовом исчислении несмотря на сокращающийся уровень инфляции в стране, свидетельствуют данные статистического центра новостного агентства RTVE.
По его информации, больше всего за последний год подорожали сахар (50,2%), масла и жиры (31,5%), молоко (30,9%), яйца (27,1%), крупы (22,9%), молочные продукты (21,7%) и картофель (21,5%).
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При этом годовая инфляция в Испании в ноябре опустилась до 6,8%, что стало самым низким показателем с января 2022 года (6,1%), свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE). Замедление годового индекса потребительских цен, которое наблюдается уже четвертый месяц подряд, в основном связано со снижением цен на топливо и электроэнергию.
По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.
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