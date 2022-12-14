https://ria.ru/20221214/produkty-1838735300.html

Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ

Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022

Продукты в Испании подорожали на более чем 15 процентов, пишут СМИ

Продукты питания в Испании подорожали на 15,3% в ноябре в межгодовом исчислении несмотря на сокращающийся уровень инфляции в стране, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T21:42

2022-12-14T21:42

2022-12-14T21:42

экономика

испания

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МАДРИД, 14 дек - РИА Новости. Продукты питания в Испании подорожали на 15,3% в ноябре в межгодовом исчислении несмотря на сокращающийся уровень инфляции в стране, свидетельствуют данные статистического центра новостного агентства RTVE.По его информации, больше всего за последний год подорожали сахар (50,2%), масла и жиры (31,5%), молоко (30,9%), яйца (27,1%), крупы (22,9%), молочные продукты (21,7%) и картофель (21,5%).При этом годовая инфляция в Испании в ноябре опустилась до 6,8%, что стало самым низким показателем с января 2022 года (6,1%), свидетельствуют данные национального института статистики Испании (INE). Замедление годового индекса потребительских цен, которое наблюдается уже четвертый месяц подряд, в основном связано со снижением цен на топливо и электроэнергию.По итогам июля инфляция в Испании ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.

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испания

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экономика, испания