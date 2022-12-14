https://ria.ru/20221214/prodovolstvie-1838593829.html

Володин отметил продовольственную безопасность России

Володин отметил продовольственную безопасность России - РИА Новости, 14.12.2022

Володин отметил продовольственную безопасность России

Один из показателей современной России – то, что решена продовольственная безопасность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:23

2022-12-14T14:23

2022-12-14T14:23

вячеслав володин

россия

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Один из показателей современной России – то, что решена продовольственная безопасность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вот когда говорят, современная Россия, вот один из показателей современной России, стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена", - сказал Володин в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

https://ria.ru/20221121/eksport-1833153612.html

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Кирилл Волков

вячеслав володин, россия, госдума рф, экономика