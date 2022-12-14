https://ria.ru/20221214/prodovolstvie-1838593829.html
Володин отметил продовольственную безопасность России
Володин отметил продовольственную безопасность России - РИА Новости, 14.12.2022
Володин отметил продовольственную безопасность России
Один из показателей современной России – то, что решена продовольственная безопасность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:23
2022-12-14T14:23
2022-12-14T14:23
вячеслав володин
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Один из показателей современной России – то, что решена продовольственная безопасность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вот когда говорят, современная Россия, вот один из показателей современной России, стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена", - сказал Володин в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
https://ria.ru/20221121/eksport-1833153612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, россия, госдума рф, экономика
Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Экономика
Володин отметил продовольственную безопасность России
Спикер ГД Володин назвал продовольственную безопасность показателем современной России