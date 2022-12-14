Рейтинг@Mail.ru
Володин отметил продовольственную безопасность России - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/prodovolstvie-1838593829.html
Володин отметил продовольственную безопасность России
Володин отметил продовольственную безопасность России - РИА Новости, 14.12.2022
Володин отметил продовольственную безопасность России
Один из показателей современной России – то, что решена продовольственная безопасность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:23
2022-12-14T14:23
вячеслав володин
россия
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Один из показателей современной России – то, что решена продовольственная безопасность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вот когда говорят, современная Россия, вот один из показателей современной России, стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена", - сказал Володин в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
https://ria.ru/20221121/eksport-1833153612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, россия, госдума рф, экономика
Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Экономика
14:23 14.12.2022
 
Володин отметил продовольственную безопасность России

Спикер ГД Володин назвал продовольственную безопасность показателем современной России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Один из показателей современной России – то, что решена продовольственная безопасность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вот когда говорят, современная Россия, вот один из показателей современной России, стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена", - сказал Володин в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:27
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году
 
Вячеслав ВолодинРоссияГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала