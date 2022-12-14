https://ria.ru/20221214/prisoedinenie-1838572696.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы

В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы - РИА Новости, 14.12.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы

Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:14

2022-12-14T13:14

2022-12-14T13:59

специальная военная операция на украине

чернигов

одесса

донбасс

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что русские города – Чернигов и Одесса – должны быть освобождены."Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220902/osvobozhdenie-1813966158.html

чернигов

одесса

донбасс

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чернигов, одесса, донбасс, россия, общество