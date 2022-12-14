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В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/prisoedinenie-1838572696.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы
В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы - РИА Новости, 14.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы
Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:14
2022-12-14T13:59
специальная военная операция на украине
чернигов
одесса
донбасс
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что русские города – Чернигов и Одесса – должны быть освобождены."Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220902/osvobozhdenie-1813966158.html
чернигов
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чернигов, одесса, донбасс, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Одесса, Донбасс, Россия, Общество
13:14 14.12.2022 (обновлено: 13:59 14.12.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы

Песков: присоединение Чернигова и Одессы к России будет зависеть от выбора граждан

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, первоочередной задачей является защита людей Донбасса, ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что русские города – Чернигов и Одесса – должны быть освобождены.
"Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 12:08Специальная военная операция на Украине
Пушилин призвал "освободить все русские города"
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговОдессаДонбассРоссияОбщество
 
 
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