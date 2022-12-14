https://ria.ru/20221214/prigovor-1838684393.html
В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба
В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба - РИА Новости, 14.12.2022
В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба
Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:54
2022-12-14T17:54
2022-12-14T17:54
происшествия
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Суд установил, что 13 сентября 2022 года строитель приехал на территорию частного дома к своему прорабу в село Верхнеармянское с пистолетом модели "Retay 17". Мужчины повздорили, после чего строитель выстрелил в голову прораба, тот скончался на месте. Обвиняемый признан судом виновным по статьям о незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в убийстве."Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тверской области и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилось видео с убитым на стройплощадке прорабом в сочинском посёлке. По факту происшествия правоохранители организовали проверку.
https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831864079.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба
Суд дал строителю, застрелившему прораба в Сочи, девять лет колонии строгого режима
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости.
Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили
в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд установил, что 13 сентября 2022 года строитель приехал на территорию частного дома к своему прорабу в село Верхнеармянское с пистолетом модели "Retay 17". Мужчины повздорили, после чего строитель выстрелил в голову прораба, тот скончался на месте. Обвиняемый признан судом виновным по статьям о незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в убийстве.
"Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тверской области и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее в соцсетях появилось видео с убитым на стройплощадке прорабом в сочинском посёлке. По факту происшествия правоохранители организовали проверку.