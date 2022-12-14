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В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба - РИА Новости, 14.12.2022
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В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба
В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба - РИА Новости, 14.12.2022
В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба
Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:54
2022-12-14T17:54
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Суд установил, что 13 сентября 2022 года строитель приехал на территорию частного дома к своему прорабу в село Верхнеармянское с пистолетом модели "Retay 17". Мужчины повздорили, после чего строитель выстрелил в голову прораба, тот скончался на месте. Обвиняемый признан судом виновным по статьям о незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в убийстве."Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тверской области и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилось видео с убитым на стройплощадке прорабом в сочинском посёлке. По факту происшествия правоохранители организовали проверку.
https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831864079.html
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
17:54 14.12.2022
 
В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба

Суд дал строителю, застрелившему прораба в Сочи, девять лет колонии строгого режима

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Суд установил, что 13 сентября 2022 года строитель приехал на территорию частного дома к своему прорабу в село Верхнеармянское с пистолетом модели "Retay 17". Мужчины повздорили, после чего строитель выстрелил в голову прораба, тот скончался на месте. Обвиняемый признан судом виновным по статьям о незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в убийстве.
"Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тверской области и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее в соцсетях появилось видео с убитым на стройплощадке прорабом в сочинском посёлке. По факту происшествия правоохранители организовали проверку.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
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