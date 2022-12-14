https://ria.ru/20221214/prigovor-1838684393.html

В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба

В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба - РИА Новости, 14.12.2022

В Сочи строитель получил девять лет колонии за убийство прораба

Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:54

2022-12-14T17:54

2022-12-14T17:54

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Лазаревский районный суд в Сочи приговорил строителя, который застрелил своего прораба, к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Суд установил, что 13 сентября 2022 года строитель приехал на территорию частного дома к своему прорабу в село Верхнеармянское с пистолетом модели "Retay 17". Мужчины повздорили, после чего строитель выстрелил в голову прораба, тот скончался на месте. Обвиняемый признан судом виновным по статьям о незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также в убийстве."Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тверской области и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в надзорном ведомстве.Ранее в соцсетях появилось видео с убитым на стройплощадке прорабом в сочинском посёлке. По факту происшествия правоохранители организовали проверку.

https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831864079.html

сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край