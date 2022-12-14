https://ria.ru/20221214/prezentatsiya-1838654256.html

В "Орленке" прошла презентация VR-квеста о Крузенштерне

В "Орленке" прошла презентация VR-квеста о Крузенштерне - РИА Новости, 14.12.2022

В "Орленке" прошла презентация VR-квеста о Крузенштерне

Специальная презентация документального VR-квеста РИА Новости "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" (прокатное название "Крузенштерн... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:44

2022-12-14T16:44

2022-12-14T17:14

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Специальная презентация документального VR-квеста РИА Новости "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" (прокатное название "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"") прошла в среду во Всероссийском детском центре "Орленок". Этот проект, осуществленный РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в формате виртуальной реальности реконструирует подготовку и ход первой русской морской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов.Участники презентации перенеслись в конец XVIII — начало XIX века, от лица капитанов кораблей "Надежда" и "Нева" Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского смогли принять участие в войне со Швецией, устроить натуральный обмен с аборигенами острова Нуку-Хива, тайно исследовать побережье Японии и попробовать установить торговые отношения с Китаем. А затем Артем Буфтяк, редактор Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня", и заместитель начальника Управления проектов в области образования медиагруппы Геннадий Клюшкин рассказали ребятам и педагогам, как создавался проект и как он может быть использован в работах, которые "орлята" реализуют уже дома, когда вернутся из лагеря."VR дает нам две вещи: побывать там, где и когда человек не сможет, скорее всего, очутиться, а также быть не просто сторонним наблюдателем, а непосредственно участником событий", - отметил Артем Буфтяк."Очень интересно. Детям понравится. Ты реально на корабле, все хочется посмотреть и потрогать. Так изучать историю интереснее. Ты погружаешься в атмосферу", - добавила в свою очередь вожатая лагеря "Стремительный" Юлия Столпер.Проект "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" (прокатное название "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"") ориентирован на самую широкую аудиторию, которой интересна российская история, — от школьников и студентов до профильных журналистов, блогеров и ученых. Он предоставляет возможность игрокам и виртуальным участникам событий расширить свои познания в истории России и российского флота, международной географии и культурологии, познакомиться с личностями и судьбами героев, которые вывели Россию на мировую политическую и экономическую арену. Квест был назван платформой о цифровых технологиях Москвы ICT.Moscow одним из наиболее заметных российских проектов в VR в первом полугодии 2022 года. В озвучивании проекта приняла участие компания RuFilms."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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Артем Смирнов

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