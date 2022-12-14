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Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022" - РИА Новости, 14.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221214/premiya-1838673611.html
Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022"
Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022" - РИА Новости, 14.12.2022
Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022"
Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:35
2022-12-14T17:35
липецкая область
игорь артамонов
промсвязьбанк
уралхим
сбер
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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов власти и формирование клиентоцентричной корпоративной культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как отметил глава региона, главный приз премии Липецкая область получает второй год подряд. Год назад представители правительства области впервые участвовали в профессиональном соревновании с бизнес-организациями и сразу смогли добиться лучшего результата. В нынешнем году среди номинантов премии были такие крупные российские компании, как Сбер, Промсвязьбанк, Уралхим, Технониколь и другие крупные компании.Артамонов подчеркнул, что решение о победителях премии принимали сами участники мероприятия. Такая оценка профессионального сообщества – важный показатель эффективности реализации кадровой политики в регионе."Победа наших кадровых специалистов подтверждает высокий уровень подготовки, а также мастерство в применении на государственной службе современных HR-технологий", - прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов, промсвязьбанк, уралхим, сбер
Липецкая область, Игорь Артамонов, Промсвязьбанк, Уралхим, Сбер
17:35 14.12.2022
 

Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022"

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов власти и формирование клиентоцентричной корпоративной культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как отметил глава региона, главный приз премии Липецкая область получает второй год подряд. Год назад представители правительства области впервые участвовали в профессиональном соревновании с бизнес-организациями и сразу смогли добиться лучшего результата. В нынешнем году среди номинантов премии были такие крупные российские компании, как Сбер, Промсвязьбанк, Уралхим, Технониколь и другие крупные компании.
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В ОЭЗ "Липецк" открылся новый завод
Артамонов подчеркнул, что решение о победителях премии принимали сами участники мероприятия. Такая оценка профессионального сообщества – важный показатель эффективности реализации кадровой политики в регионе.
"Победа наших кадровых специалистов подтверждает высокий уровень подготовки, а также мастерство в применении на государственной службе современных HR-технологий", - прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПромсвязьбанкУралхимСбер
 
 
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