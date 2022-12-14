https://ria.ru/20221214/premiya-1838673611.html
Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022"
Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022" - РИА Новости, 14.12.2022
Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022"
Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:35
2022-12-14T17:35
2022-12-14T17:35
липецкая область
игорь артамонов
промсвязьбанк
уралхим
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов власти и формирование клиентоцентричной корпоративной культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как отметил глава региона, главный приз премии Липецкая область получает второй год подряд. Год назад представители правительства области впервые участвовали в профессиональном соревновании с бизнес-организациями и сразу смогли добиться лучшего результата. В нынешнем году среди номинантов премии были такие крупные российские компании, как Сбер, Промсвязьбанк, Уралхим, Технониколь и другие крупные компании.Артамонов подчеркнул, что решение о победителях премии принимали сами участники мероприятия. Такая оценка профессионального сообщества – важный показатель эффективности реализации кадровой политики в регионе."Победа наших кадровых специалистов подтверждает высокий уровень подготовки, а также мастерство в применении на государственной службе современных HR-технологий", - прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20221207/zavod-1836875846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, промсвязьбанк, уралхим, сбер
Липецкая область, Игорь Артамонов, Промсвязьбанк, Уралхим, Сбер
ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов власти и формирование клиентоцентричной корпоративной культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Как отметил глава региона, главный приз премии Липецкая область получает второй год подряд. Год назад представители правительства области впервые участвовали в профессиональном соревновании с бизнес-организациями и сразу смогли добиться лучшего результата. В нынешнем году среди номинантов премии были такие крупные российские компании, как Сбер
, Промсвязьбанк
, Уралхим
, Технониколь
и другие крупные компании.
Артамонов подчеркнул, что решение о победителях премии принимали сами участники мероприятия. Такая оценка профессионального сообщества – важный показатель эффективности реализации кадровой политики в регионе.
"Победа наших кадровых специалистов подтверждает высокий уровень подготовки, а также мастерство в применении на государственной службе современных HR-технологий", - прокомментировал Артамонов.