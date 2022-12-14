https://ria.ru/20221214/premiya-1838673611.html

Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022"

Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022" - РИА Новости, 14.12.2022

Проект Липецкой области удостоен гран-при премии "Лучшие HR-практики 2022"

Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:35

2022-12-14T17:35

2022-12-14T17:35

липецкая область

игорь артамонов

промсвязьбанк

уралхим

сбер

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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Липецкая область удостоена Гран-при в номинации "Экстра-результат" престижной премии "Лучшие HR-практики 2022" за проект, нацеленный на улучшение работы органов власти и формирование клиентоцентричной корпоративной культуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Как отметил глава региона, главный приз премии Липецкая область получает второй год подряд. Год назад представители правительства области впервые участвовали в профессиональном соревновании с бизнес-организациями и сразу смогли добиться лучшего результата. В нынешнем году среди номинантов премии были такие крупные российские компании, как Сбер, Промсвязьбанк, Уралхим, Технониколь и другие крупные компании.Артамонов подчеркнул, что решение о победителях премии принимали сами участники мероприятия. Такая оценка профессионального сообщества – важный показатель эффективности реализации кадровой политики в регионе."Победа наших кадровых специалистов подтверждает высокий уровень подготовки, а также мастерство в применении на государственной службе современных HR-технологий", - прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20221207/zavod-1836875846.html

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Артем Смирнов

игорь артамонов, промсвязьбанк, уралхим, сбер