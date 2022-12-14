https://ria.ru/20221214/preimuschestvo-1838746409.html

СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией

СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией - РИА Новости, 15.12.2022

СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией

Западные страны размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей "решающее преимущество" в конфликте с Россией, сообщает издание Eveneing... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-14T23:16

2022-12-14T23:16

2022-12-15T00:41

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

киев

нато

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_218:435:2997:1998_1920x0_80_0_0_7e920349f08b3e8e53e5b1f7dcb0b205.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Западные страны размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей "решающее преимущество" в конфликте с Россией, сообщает издание Eveneing Standard со ссылкой на чиновников.Отмечается, что Запад стремится выяснить, "что потребуется, чтобы дать Украине решающее преимущество без перехода в наступление против России". Согласно изданию, Киев может получить оборудование для "упреждения" российских военных стратегий. Один из чиновников предположил, что Украине впоследствии могут поставить современные истребители.Однако должностные лица указывают на то, что поддержка Киева будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией. Так, согласно одному из чиновников, Запад не поддержит удары по территории РФ, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато