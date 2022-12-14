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СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/preimuschestvo-1838746409.html
СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией
СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией - РИА Новости, 15.12.2022
СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией
Западные страны размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей "решающее преимущество" в конфликте с Россией, сообщает издание Eveneing... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-14T23:16
2022-12-15T00:41
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
киев
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Западные страны размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей "решающее преимущество" в конфликте с Россией, сообщает издание Eveneing Standard со ссылкой на чиновников.Отмечается, что Запад стремится выяснить, "что потребуется, чтобы дать Украине решающее преимущество без перехода в наступление против России". Согласно изданию, Киев может получить оборудование для "упреждения" российских военных стратегий. Один из чиновников предположил, что Украине впоследствии могут поставить современные истребители.Однако должностные лица указывают на то, что поддержка Киева будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией. Так, согласно одному из чиновников, Запад не поддержит удары по территории РФ, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато
В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине
23:16 14.12.2022 (обновлено: 00:41 15.12.2022)
 
СМИ: Запад хочет дать Киеву "решающее преимущество" в конфликте с Россией

Eveneing Standard: Запад думает, как дать Украине "решающее преимущество" в конфликте

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Западные страны размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей "решающее преимущество" в конфликте с Россией, сообщает издание Eveneing Standard со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что Запад стремится выяснить, "что потребуется, чтобы дать Украине решающее преимущество без перехода в наступление против России". Согласно изданию, Киев может получить оборудование для "упреждения" российских военных стратегий. Один из чиновников предположил, что Украине впоследствии могут поставить современные истребители.
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Однако должностные лица указывают на то, что поддержка Киева будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией. Так, согласно одному из чиновников, Запад не поддержит удары по территории РФ, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
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