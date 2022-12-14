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В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 14.12.2022
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В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме
В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 14.12.2022
В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в новом жилом комплексе "Волга" в Докучаевом переулке в центре Москвы, один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:49
2022-12-14T15:49
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в новом жилом комплексе "Волга" в Докучаевом переулке в центре Москвы, один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. При тушении возгорания был спасены двое человек. В 14.55 пожар был полностью ликвидирован.Согласно данным на сайте проекта, жилой комплекс высотой в 16-19 этажей был введен в эксплуатацию в 2018 году.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
15:49 14.12.2022
 
В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме

Экстренные службы сообщили об одном пострадавшем при пожаре в жилом доме в центре Москвы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в новом жилом комплексе "Волга" в Докучаевом переулке в центре Москвы, один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 14.31 поступило сообщение о пожаре в жилом доме №2 в Докучаевом переулке. При тушении возгорания пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. При тушении возгорания был спасены двое человек. В 14.55 пожар был полностью ликвидирован.
Согласно данным на сайте проекта, жилой комплекс высотой в 16-19 этажей был введен в эксплуатацию в 2018 году.
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