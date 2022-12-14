https://ria.ru/20221214/pozhar-1838626803.html

В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме

В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 14.12.2022

В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в новом жилом комплексе "Волга" в Докучаевом переулке в центре Москвы, один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:49

2022-12-14T15:49

2022-12-14T15:49

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пожар произошел в новом жилом комплексе "Волга" в Докучаевом переулке в центре Москвы, один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. При тушении возгорания был спасены двое человек. В 14.55 пожар был полностью ликвидирован.Согласно данным на сайте проекта, жилой комплекс высотой в 16-19 этажей был введен в эксплуатацию в 2018 году.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва