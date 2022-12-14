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В детской больнице в Астрахани произошел пожар
В детской больнице в Астрахани произошел пожар - РИА Новости, 14.12.2022
В детской больнице в Астрахани произошел пожар
В Областной детской больнице имени Силищевой в Астрахани произошел пожар, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:26
2022-12-14T11:26
2022-12-14T12:09
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. В Областной детской больнице имени Силищевой в Астрахани произошел пожар, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области."В 10.22 (9.22 мск) поступило сообщение о загорании в ординаторской в ОДКБ имени Н.Н. Силищевой по адресу улица Н. Островского, 119", - сказал он.Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. Была проведена эвакуация.По последним данным, пожар в 10.49 мск был ликвидирован.На месте работали 44 человека личного состава и 10 единиц техники.Как уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, пожар возник в ординаторской отделения патологии новорожденных в ОДКБ имени Силищевой. Эвакуированы были 43 ребенка, в том числе восемь новорожденных в кувезах, 33 матери и 38 человек медицинского персонала, их жизням ничего не угрожает."По моему поручению создан оперативный штаб по устранению последствий происшествия. На месте работают председатель правительства и министр здравоохранения Астраханской области", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что причины пожара устанавливаются.
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происшествия, игорь бабушкин, астрахань, астраханская область, россия, одкб, здоровье - общество
Происшествия, Игорь Бабушкин, Астрахань, Астраханская область, Россия, ОДКБ, Здоровье - Общество
11:26 14.12.2022 (обновлено: 12:09 14.12.2022)
В детской больнице в Астрахани произошел пожар
В Астрахани произошел пожар в Областной детской больнице имени Силищевой, пострадавших нет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. В Областной детской больнице имени Силищевой в Астрахани произошел пожар, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
"В 10.22 (9.22 мск) поступило сообщение о загорании в ординаторской в ОДКБ имени Н.Н. Силищевой по адресу улица Н. Островского, 119", - сказал он.
Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. Была проведена эвакуация.
По последним данным, пожар в 10.49 мск был ликвидирован.
На месте работали 44 человека личного состава и 10 единиц техники.
Как уточнил
губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
, пожар возник в ординаторской отделения патологии новорожденных в ОДКБ имени Силищевой. Эвакуированы были 43 ребенка, в том числе восемь новорожденных в кувезах, 33 матери и 38 человек медицинского персонала, их жизням ничего не угрожает.
"По моему поручению создан оперативный штаб по устранению последствий происшествия. На месте работают председатель правительства и министр здравоохранения Астраханской области", - написал губернатор в Telegram. Он добавил, что причины пожара устанавливаются.