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Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации
Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации - РИА Новости, 14.12.2022
Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации
Столичных школьников и студентов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", отправив до 23 декабря письма-поздравления участникам... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:47
2022-12-14T08:47
2022-12-14T08:47
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Столичных школьников и студентов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", отправив до 23 декабря письма-поздравления участникам спецоперации, сообщается на сайте мэра Москвы."Сегодня каждый из нас может поддержать мобилизованных. Мы приглашаем школьников, студентов, их родителей, педагогов присоединиться к новому волонтерскому проекту "С теплом в сердце" - отправить письма и открытки мобилизованным со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой с победой, а также поздравить с наступающим Новым годом", - приводятся в сообщении слова директора Московского центра "Патриот. Спорт" Марата Кучушева.Отправить письмо или поздравительную открытку можно до 23 декабря.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, Общество
Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации
Московские школьники и студенты могут отправить поздравления участникам спецоперации