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Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации
Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации - РИА Новости, 14.12.2022
Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации
Столичных школьников и студентов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", отправив до 23 декабря письма-поздравления участникам... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:47
2022-12-14T08:47
специальная военная операция на украине
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Столичных школьников и студентов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", отправив до 23 декабря письма-поздравления участникам спецоперации, сообщается на сайте мэра Москвы."Сегодня каждый из нас может поддержать мобилизованных. Мы приглашаем школьников, студентов, их родителей, педагогов присоединиться к новому волонтерскому проекту "С теплом в сердце" - отправить письма и открытки мобилизованным со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой с победой, а также поздравить с наступающим Новым годом", - приводятся в сообщении слова директора Московского центра "Патриот. Спорт" Марата Кучушева.Отправить письмо или поздравительную открытку можно до 23 декабря.
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москва, общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, Общество
08:47 14.12.2022
 
Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации

Московские школьники и студенты могут отправить поздравления участникам спецоперации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГирлянды из новогодних открыток в торговом доме "ГУМ" в Москве
Гирлянды из новогодних открыток в торговом доме ГУМ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Гирлянды из новогодних открыток в торговом доме "ГУМ" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Столичных школьников и студентов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", отправив до 23 декабря письма-поздравления участникам спецоперации, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Сегодня каждый из нас может поддержать мобилизованных. Мы приглашаем школьников, студентов, их родителей, педагогов присоединиться к новому волонтерскому проекту "С теплом в сердце" - отправить письма и открытки мобилизованным со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой с победой, а также поздравить с наступающим Новым годом", - приводятся в сообщении слова директора Московского центра "Патриот. Спорт" Марата Кучушева.
Отправить письмо или поздравительную открытку можно до 23 декабря.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваОбщество
 
 
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