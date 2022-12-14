https://ria.ru/20221214/pozdravleniya-1838500043.html

Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации

Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации - РИА Новости, 14.12.2022

Московские школьники могут отправить поздравления участникам спецоперации

Столичных школьников и студентов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", отправив до 23 декабря письма-поздравления участникам... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:47

2022-12-14T08:47

2022-12-14T08:47

специальная военная операция на украине

москва

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Столичных школьников и студентов приглашают присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", отправив до 23 декабря письма-поздравления участникам спецоперации, сообщается на сайте мэра Москвы."Сегодня каждый из нас может поддержать мобилизованных. Мы приглашаем школьников, студентов, их родителей, педагогов присоединиться к новому волонтерскому проекту "С теплом в сердце" - отправить письма и открытки мобилизованным со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой с победой, а также поздравить с наступающим Новым годом", - приводятся в сообщении слова директора Московского центра "Патриот. Спорт" Марата Кучушева.Отправить письмо или поздравительную открытку можно до 23 декабря.

https://ria.ru/20221209/voennye-1837402930.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество