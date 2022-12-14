Рейтинг@Mail.ru
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571788.html
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД - РИА Новости, 14.12.2022
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД
Конституция РФ не определяет формат проведения послания президента РФ Федеральному собранию, глава государства может прислать и письменное послание к... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:11
2022-12-14T13:11
политика
юрий синельщиков
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2b6ed494a4f8a211604e17771b6209d5.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конституция РФ не определяет формат проведения послания президента РФ Федеральному собранию, глава государства может прислать и письменное послание к парламенту, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков."Вообще, декабрь еще не закончился у нас, и я обращаю ваше внимание на то, что ежегодное послание у нас не написано (в Конституции), что оно должно быть таким очным путем встречи. Он (президент) же может просто прислать свое письменное послание для ознакомления, а мы его прочитаем", - считает парламентарий.Политик уточнил, что послания в "письменном" формате еще не было. Сам Синильщиков предполагает, что послание может состояться в январе-феврале следующего года, чтобы была возможность дождаться каких-то важных событий, по темам которых президент мог бы выступить."Может быть, все-таки, президент рассчитывает, что в ближайшие месяцы произойдут какие-то существенные изменения, потому что сейчас много неопределенностей, и будет о чем говорить", - добавил он.
https://ria.ru/20221213/poslanie-1838300072.html
https://ria.ru/20221212/putin-1838063531.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c3dbe36df1919f5118fe6f4b687e486e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, юрий синельщиков, россия, госдума рф
Политика, Юрий Синельщиков, Россия, Госдума РФ
13:11 14.12.2022
 
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД

Депутат ГД: в конституции не указан формат послания, президент может обратиться письменно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конституция РФ не определяет формат проведения послания президента РФ Федеральному собранию, глава государства может прислать и письменное послание к парламенту, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
"Вообще, декабрь еще не закончился у нас, и я обращаю ваше внимание на то, что ежегодное послание у нас не написано (в Конституции), что оно должно быть таким очным путем встречи. Он (президент) же может просто прислать свое письменное послание для ознакомления, а мы его прочитаем", - считает парламентарий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 13:13
В Кремле опровергли сообщения о дате послания к Федеральному собранию
Политик уточнил, что послания в "письменном" формате еще не было. Сам Синильщиков предполагает, что послание может состояться в январе-феврале следующего года, чтобы была возможность дождаться каких-то важных событий, по темам которых президент мог бы выступить.
"Может быть, все-таки, президент рассчитывает, что в ближайшие месяцы произойдут какие-то существенные изменения, потому что сейчас много неопределенностей, и будет о чем говорить", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:19
Большой пресс-конференции Путина в этом году не планируется
 
ПолитикаЮрий СинельщиковРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала