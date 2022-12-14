https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571788.html
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД - РИА Новости, 14.12.2022
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД
Конституция РФ не определяет формат проведения послания президента РФ Федеральному собранию, глава государства может прислать и письменное послание к... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:11
2022-12-14T13:11
2022-12-14T13:11
политика
юрий синельщиков
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конституция РФ не определяет формат проведения послания президента РФ Федеральному собранию, глава государства может прислать и письменное послание к парламенту, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков."Вообще, декабрь еще не закончился у нас, и я обращаю ваше внимание на то, что ежегодное послание у нас не написано (в Конституции), что оно должно быть таким очным путем встречи. Он (президент) же может просто прислать свое письменное послание для ознакомления, а мы его прочитаем", - считает парламентарий.Политик уточнил, что послания в "письменном" формате еще не было. Сам Синильщиков предполагает, что послание может состояться в январе-феврале следующего года, чтобы была возможность дождаться каких-то важных событий, по темам которых президент мог бы выступить."Может быть, все-таки, президент рассчитывает, что в ближайшие месяцы произойдут какие-то существенные изменения, потому что сейчас много неопределенностей, и будет о чем говорить", - добавил он.
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политика, юрий синельщиков, россия, госдума рф
Политика, Юрий Синельщиков, Россия, Госдума РФ
Президент может обратиться к Федеральному собранию письменно, заявили в ГД
Депутат ГД: в конституции не указан формат послания, президент может обратиться письменно
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конституция РФ не определяет формат проведения послания президента РФ Федеральному собранию, глава государства может прислать и письменное послание к парламенту, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
"Вообще, декабрь еще не закончился у нас, и я обращаю ваше внимание на то, что ежегодное послание у нас не написано (в Конституции), что оно должно быть таким очным путем встречи. Он (президент) же может просто прислать свое письменное послание для ознакомления, а мы его прочитаем", - считает парламентарий.
Политик уточнил, что послания в "письменном" формате еще не было. Сам Синильщиков предполагает, что послание может состояться в январе-феврале следующего года, чтобы была возможность дождаться каких-то важных событий, по темам которых президент мог бы выступить.
"Может быть, все-таки, президент рассчитывает, что в ближайшие месяцы произойдут какие-то существенные изменения, потому что сейчас много неопределенностей, и будет о чем говорить", - добавил он.