Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/podderzhka-1838595511.html
В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций
В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций - РИА Новости, 14.12.2022
В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций
Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:26
2022-12-14T14:26
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки наставников студентов профессиональных образовательных организаций, проходящих преддипломную практику в медорганизациях региона, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Наставникам практикантов установлены: - выплата в размере 2000 рублей за каждого практиканта за период прохождения ими преддипломной практики; - дополнительная выплата в размере 8000 рублей за каждого практиканта, устроившегося по полученной специальности на полный рабочий день в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Кузбасса."От наставника во многом зависит, станет ли после завершения обучения молодой человек работать по профессии, вернется ли он в качестве специалиста в медицинскую организацию. Если сейчас заинтересовать и поддержать тех, кто обучает и сопровождает студентов-практикантов, то в будущем можно рассчитывать на увеличение количества квалифицированных кадров в системе здравоохранения Кузбасса", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого приводятся в сообщении.Средства на реализацию закона предусмотрены в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
https://ria.ru/20221209/klyuchi-1837460977.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область
Кемеровская область
14:26 14.12.2022
 

В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки наставников студентов профессиональных образовательных организаций, проходящих преддипломную практику в медорганизациях региона, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.
Наставникам практикантов установлены: - выплата в размере 2000 рублей за каждого практиканта за период прохождения ими преддипломной практики; - дополнительная выплата в размере 8000 рублей за каждого практиканта, устроившегося по полученной специальности на полный рабочий день в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Кузбасса.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 13:22
Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги
"От наставника во многом зависит, станет ли после завершения обучения молодой человек работать по профессии, вернется ли он в качестве специалиста в медицинскую организацию. Если сейчас заинтересовать и поддержать тех, кто обучает и сопровождает студентов-практикантов, то в будущем можно рассчитывать на увеличение количества квалифицированных кадров в системе здравоохранения Кузбасса", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого приводятся в сообщении.
Средства на реализацию закона предусмотрены в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
 
Кемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала