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В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций
В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций - РИА Новости, 14.12.2022
В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций
Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:26
2022-12-14T14:26
2022-12-14T14:26
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки наставников студентов профессиональных образовательных организаций, проходящих преддипломную практику в медорганизациях региона, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Наставникам практикантов установлены: - выплата в размере 2000 рублей за каждого практиканта за период прохождения ими преддипломной практики; - дополнительная выплата в размере 8000 рублей за каждого практиканта, устроившегося по полученной специальности на полный рабочий день в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Кузбасса."От наставника во многом зависит, станет ли после завершения обучения молодой человек работать по профессии, вернется ли он в качестве специалиста в медицинскую организацию. Если сейчас заинтересовать и поддержать тех, кто обучает и сопровождает студентов-практикантов, то в будущем можно рассчитывать на увеличение количества квалифицированных кадров в системе здравоохранения Кузбасса", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого приводятся в сообщении.Средства на реализацию закона предусмотрены в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемеровская область
КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки наставников студентов профессиональных образовательных организаций, проходящих преддипломную практику в медорганизациях региона, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.
Наставникам практикантов установлены: - выплата в размере 2000 рублей за каждого практиканта за период прохождения ими преддипломной практики; - дополнительная выплата в размере 8000 рублей за каждого практиканта, устроившегося по полученной специальности на полный рабочий день в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Кузбасса.
"От наставника во многом зависит, станет ли после завершения обучения молодой человек работать по профессии, вернется ли он в качестве специалиста в медицинскую организацию. Если сейчас заинтересовать и поддержать тех, кто обучает и сопровождает студентов-практикантов, то в будущем можно рассчитывать на увеличение количества квалифицированных кадров в системе здравоохранения Кузбасса", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого приводятся в сообщении.
Средства на реализацию закона предусмотрены в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.