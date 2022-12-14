https://ria.ru/20221214/podderzhka-1838595511.html

В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций

В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций - РИА Новости, 14.12.2022

В Кузбассе поддержат материально наставников студентов медорганизаций

Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:26

2022-12-14T14:26

2022-12-14T14:26

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на сорок втором заседании внесли изменения в региональный Закон "О здравоохранении", установив меры социальной поддержки наставников студентов профессиональных образовательных организаций, проходящих преддипломную практику в медорганизациях региона, сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Наставникам практикантов установлены: - выплата в размере 2000 рублей за каждого практиканта за период прохождения ими преддипломной практики; - дополнительная выплата в размере 8000 рублей за каждого практиканта, устроившегося по полученной специальности на полный рабочий день в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Кузбасса."От наставника во многом зависит, станет ли после завершения обучения молодой человек работать по профессии, вернется ли он в качестве специалиста в медицинскую организацию. Если сейчас заинтересовать и поддержать тех, кто обучает и сопровождает студентов-практикантов, то в будущем можно рассчитывать на увеличение количества квалифицированных кадров в системе здравоохранения Кузбасса", - отметил председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин, слова которого приводятся в сообщении.Средства на реализацию закона предусмотрены в областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

https://ria.ru/20221209/klyuchi-1837460977.html

кемеровская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область