15:35 14.12.2022 (обновлено: 16:12 14.12.2022)
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу
МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу из-за проходящих в стране протестов
© AP Photo / Martin MejiaАкция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо в Лиме
© AP Photo / Martin Mejia
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо в Лиме
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Перу без острой необходимости, говорится в сообщении МИД РФ.
В документе на сайте министерства отмечается, что "в последние дни в восьми регионах Перу и столице этой страны проходят протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры". По данным российского МИД, закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа, сообщается о семи погибших, в том числе двух несовершеннолетних, десятках раненых и пропавших без вести.
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"В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью", - отмечает МИД РФ.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.
В стране после объявления импичмента и задержания Кастильо начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.
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