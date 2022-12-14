https://ria.ru/20221214/peru-1838621482.html

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу - РИА Новости, 14.12.2022

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Перу

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Перу без острой необходимости, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:35

2022-12-14T15:35

2022-12-14T16:12

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Перу без острой необходимости, говорится в сообщении МИД РФ.В документе на сайте министерства отмечается, что "в последние дни в восьми регионах Перу и столице этой страны проходят протесты населения, сопровождаемые столкновениями с полицией, перекрытием дорог, нападением на объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры". По данным российского МИД, закрыты аэропорты в департаментах Апуримак, Куско и Арекипа, сообщается о семи погибших, в том числе двух несовершеннолетних, десятках раненых и пропавших без вести."В этой связи рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Перу, не вызванных острой необходимостью", - отмечает МИД РФ.Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.В стране после объявления импичмента и задержания Кастильо начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса.

https://ria.ru/20221213/krizis-1838473648.html

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Кирилл Волков

россия, перу, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), педро кастильо, новости - туризм