https://ria.ru/20221214/peru-1838568573.html

В Перу просят 18 месяцев предварительного заключения для Кастильо

В Перу просят 18 месяцев предварительного заключения для Кастильо - РИА Новости, 14.12.2022

В Перу просят 18 месяцев предварительного заключения для Кастильо

Генеральный прокурор Перу Уриэль Теран просит 18 месяцев предварительного заключения в отношении экс-президента страны Педро Кастильо и бывшего премьер-министра РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:05

2022-12-14T13:05

2022-12-14T13:05

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педро кастильо

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Генеральный прокурор Перу Уриэль Теран просит 18 месяцев предварительного заключения в отношении экс-президента страны Педро Кастильо и бывшего премьер-министра Анибала Торреса, обвиняемых в мятеже и злоупотреблении полномочиями, сообщает местное издание Comercio.Газета пишет, что, по словам прокурора, Кастильо "в полной мере осознавал незаконность своего решения" о роспуске парламента и введении незаконного чрезвычайного положения в стране.Экс-президент Перу, отмечает Comercio, по принятому ранее решению суда находится под арестом до среды, в то время как Торрес, как сообщается, продолжает скрываться.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Каситльо, его задержали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и арестовали. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.В стране после объявления импичмента и задержания уже экс-президента Кастильо начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, еще шестеро были похищены и удерживаются манифестантами, остановлена работа некоторых аэропортов и участков железной дороги.

https://ria.ru/20221213/krizis-1838473648.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, перу, педро кастильо