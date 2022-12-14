https://ria.ru/20221214/pensii-1838660636.html

"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января

"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января - РИА Новости, 14.12.2022

"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января

Почта будет доставлять пенсии в РФ уже с 3 января, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:58

2022-12-14T16:58

2022-12-14T16:58

общество

антон котяков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почта будет доставлять пенсии в РФ уже с 3 января, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные числа, с 3 по 25 число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме", - отметил Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, выплаты пособий по временной нетрудоспособности также будут осуществляться социальным фондом, механизм выплат с Нового года не меняется.

https://ria.ru/20221213/pensiya-1838333718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, антон котяков, владимир путин, россия