https://ria.ru/20221214/pensii-1838660636.html
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января - РИА Новости, 14.12.2022
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января
Почта будет доставлять пенсии в РФ уже с 3 января, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:58
2022-12-14T16:58
2022-12-14T16:58
общество
антон котяков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почта будет доставлять пенсии в РФ уже с 3 января, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные числа, с 3 по 25 число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме", - отметил Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, выплаты пособий по временной нетрудоспособности также будут осуществляться социальным фондом, механизм выплат с Нового года не меняется.
https://ria.ru/20221213/pensiya-1838333718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, владимир путин, россия
Общество, Антон Котяков, Владимир Путин, Россия
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января
Глава Минтруда Котяков: "Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января