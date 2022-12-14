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"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января - РИА Новости, 14.12.2022
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"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января - РИА Новости, 14.12.2022
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января
Почта будет доставлять пенсии в РФ уже с 3 января, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:58
2022-12-14T16:58
общество
антон котяков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почта будет доставлять пенсии в РФ уже с 3 января, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные числа, с 3 по 25 число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме", - отметил Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, выплаты пособий по временной нетрудоспособности также будут осуществляться социальным фондом, механизм выплат с Нового года не меняется.
https://ria.ru/20221213/pensiya-1838333718.html
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общество, антон котяков, владимир путин, россия
Общество, Антон Котяков, Владимир Путин, Россия
16:58 14.12.2022
 
"Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января

Глава Минтруда Котяков: "Почта России" будет доставлять пенсии в отделения с 3 января

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почта будет доставлять пенсии в РФ уже с 3 января, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Что касается доставки пенсии на дом, то она осуществляется в традиционные числа, с 3 по 25 число каждого месяца. С 3 января почтовые отделения будут доставлять уже средства в привычном режиме", - отметил Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, выплаты пособий по временной нетрудоспособности также будут осуществляться социальным фондом, механизм выплат с Нового года не меняется.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:27
ГД приняла закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии
 
ОбществоАнтон КотяковВладимир ПутинРоссия
 
 
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