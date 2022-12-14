https://ria.ru/20221214/pensii-1838622070.html

Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам

Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам - РИА Новости, 14.12.2022

Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается выплатить лицам, в прошлом проходившим службу в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:37

2022-12-14T15:37

2022-12-14T15:37

общество

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается выплатить лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, неполученную пенсию из-за прекращения ее выплаты без ограничения срока."Сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено", - сообщается в тексте проекта.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на данный момент допускается выплата пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно. Это касается отчислений в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года до обращения пенсионера.

https://ria.ru/20221214/mrot-1838601487.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф