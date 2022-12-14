https://ria.ru/20221214/pensii-1838622070.html
Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам
Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам - РИА Новости, 14.12.2022
Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается выплатить лицам, в прошлом проходившим службу в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:37
2022-12-14T15:37
2022-12-14T15:37
общество
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается выплатить лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, неполученную пенсию из-за прекращения ее выплаты без ограничения срока."Сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено", - сообщается в тексте проекта.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на данный момент допускается выплата пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно. Это касается отчислений в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года до обращения пенсионера.
https://ria.ru/20221214/mrot-1838601487.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф
Госдума во II чтении приняла проект о выплате неполученных пенсий силовикам
ГД приняла во II чтении закон о выплате неполученных пенсий служившим в силовых ведомствах
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается выплатить лицам, в прошлом проходившим службу в силовых ведомствах, неполученную пенсию из-за прекращения ее выплаты без ограничения срока.
"Сумма пенсии, не полученная пенсионером из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего закона, и членов их семей, из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено", - сообщается в тексте проекта.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на данный момент допускается выплата пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно. Это касается отчислений в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года до обращения пенсионера.