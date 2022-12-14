https://ria.ru/20221214/pavlovka-1838610261.html

Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки

Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки - РИА Новости, 14.12.2022

Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки

Вооруженные силы РФ на Южнодонецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:58

2022-12-14T14:58

2022-12-14T15:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Южнодонецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери противника на этом направлении превысили 80 человек, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что нанесением огневого поражения по колоннам украинских военных в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР пресечена переброска резервов противника."Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сообщили в оборонном ведомстве.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность