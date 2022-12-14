https://ria.ru/20221214/pavlovka-1838610261.html
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки - РИА Новости, 14.12.2022
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки
Вооруженные силы РФ на Южнодонецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:58
2022-12-14T14:58
2022-12-14T15:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Южнодонецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери противника на этом направлении превысили 80 человек, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что нанесением огневого поражения по колоннам украинских военных в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР пресечена переброска резервов противника."Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сообщили в оборонном ведомстве.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:58 14.12.2022 (обновлено: 15:07 14.12.2022)
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки
Минобороны России: ВСУ потеряли 80 человек при неудачной попытке контратаки под Павловкой