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Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/pavlovka-1838610261.html
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки - РИА Новости, 14.12.2022
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки
Вооруженные силы РФ на Южнодонецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:58
2022-12-14T15:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Южнодонецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери противника на этом направлении превысили 80 человек, сообщили в среду в Минобороны России."На Южнодонецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.Отмечается, что нанесением огневого поражения по колоннам украинских военных в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР пресечена переброска резервов противника."Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сообщили в оборонном ведомстве.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:58 14.12.2022 (обновлено: 15:07 14.12.2022)
 
Российские военные отбили контратаку ВСУ в районе Павловки

Минобороны России: ВСУ потеряли 80 человек при неудачной попытке контратаки под Павловкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ на Южнодонецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери противника на этом направлении превысили 80 человек, сообщили в среду в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сообщили в Минобороны.
Отмечается, что нанесением огневого поражения по колоннам украинских военных в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР пресечена переброска резервов противника.
"Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сообщили в оборонном ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 декабря, 15:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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