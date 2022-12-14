https://ria.ru/20221214/patriot-1838609625.html

Один ЗРК Patriot на Украине бесполезен, считает эксперт

Один ЗРК Patriot на Украине бесполезен, считает эксперт - РИА Новости, 14.12.2022

Один ЗРК Patriot на Украине бесполезен, считает эксперт

Один ЗРК Patriot на Украине бесполезен, для США это рискованный шаг, так как Россия сможет проанализировать его работу, считает эксперт по геополитике Центра... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:54

2022-12-14T14:54

2022-12-14T14:54

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

украина

россия

сша

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Один ЗРК Patriot на Украине бесполезен, для США это рискованный шаг, так как Россия сможет проанализировать его работу, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украиной в противозаконных целях. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ."По всей видимости, США преследуют цель по вооружению киевского режима… Я действительно не понимаю, что даст один ЗРК Patriot в плане защиты от ракет. Более того, это рискованно для американцев, потому что Россия сможет проанализировать, как работает это поколение ЗРК Patriot. Американская оборонная компания Raytheon, которая его производит, также может получить плохую рекламу, если один комплекс не принесет ощутимых результатов", - сказал он РИА Новости.По словам эксперта, цель США до конца непонятна, поскольку в случае массированной атаки недостаточно одного ЗРК, понадобится большое количество ракет, чтобы поразить все летящие цели, а против беспилотников этот комплекс бесполезен."Одна ракета для системы Patriot стоит около 200 тысяч долларов. Комплекс не будут использовать для попытки сбить беспилотник стоимостью 10 тысяч – 20 тысяч долларов. Его функция - останавливать ракеты или самолеты, поэтому в данном случае поставка (Украине) одного комплекса Patriot, конечно, не изменит ход игры", - пояснил Моро.По его мнению, американцы таким образом могут проверить свой ЗРК, ведь "нынешние системы противовоздушной обороны, используемые Украиной, устарели и не очень эффективны".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221214/patriot-1838574422.html

https://ria.ru/20221214/himars-1838585727.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838588698.html

украина

россия

сша

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пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), украина, россия, сша