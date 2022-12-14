https://ria.ru/20221214/patriot-1838531294.html
Эксперт прокомментировал возможные поставки Киеву американских ЗРК Patriot
Эксперт прокомментировал возможные поставки Киеву американских ЗРК Patriot - РИА Новости, 14.12.2022
Эксперт прокомментировал возможные поставки Киеву американских ЗРК Patriot
Поставка киевскому режиму американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если произойдет, то станет принципиальным шагом к эскалации со стороны США –... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:18
2022-12-14T11:18
2022-12-14T11:18
специальная военная операция на украине
игорь коротченко
киев
украина
сша
министерство обороны сша
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Поставка киевскому режиму американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если произойдет, то станет принципиальным шагом к эскалации со стороны США – российскому военному командованию следует уже сейчас просчитать план реагирования, сообщил в среду РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко."Это будет принципиальным шагом к эскалации со стороны Вашингтона, нацеленный на то, чтобы не просто продлить существование режима Владимира Зеленского, но и существенным образом затруднить нанесение российских воздушных ударов по ключевым объектам системы военного и государственного управления, а также энергосистемы Украины", - сообщил Коротченко.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot. В свою очередь бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что украинские войска не смогут использовать Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время на подготовку украинских расчетов комплекса в случае, если эта подготовка не проводилась втайне заранее."Российскому военному командованию необходимо уже сейчас разработать соответствующий план действий в случае, если такие поставки станут реальностью, и сделать все, чтобы не допустить создание на Украине интегрированной системы ПВО", - подчеркнул Коротченко.Ранее в декабре он же сообщил РИА Новости, что западные союзники Киева стремятся создать единую интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины – тогда стало известно о заказе Пентагоном у компании Raytheon поставку новых зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева.По оценке эксперта, под эту задачу также происходит распределение ролей союзников Украины: какие-то страны вносят свой вклад поставками радаров, другие - соответствующих зенитных ракетных комплексов, третьи поставляют автоматизированные системы боевого управления.Зенитный ракетный комплекс Patriot является одним из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии наряду с другими комплексами большей и меньше дальности. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. Комплексы Patriot состоят на вооружении у ряда стран НАТО и союзников США на Ближнем Востоке.В случае интеграции Patriot посредством командных линий НАТО с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства, в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской противовоздушной обороны будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.
https://ria.ru/20221129/patriot-1835131252.html
https://ria.ru/20221214/patriot-1838515110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь коротченко, киев, украина, сша, министерство обороны сша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), в мире
Специальная военная операция на Украине, Игорь Коротченко, Киев, Украина, США, Министерство обороны США, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), В мире
Эксперт прокомментировал возможные поставки Киеву американских ЗРК Patriot
Эксперт Коротченко назвал передачу Киеву ЗРК Patriot принципиальным шагом США к эскалации
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Поставка киевскому режиму американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если произойдет, то станет принципиальным шагом к эскалации со стороны США – российскому военному командованию следует уже сейчас просчитать план реагирования, сообщил в среду РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Это будет принципиальным шагом к эскалации со стороны Вашингтона, нацеленный на то, чтобы не просто продлить существование режима Владимира Зеленского
, но и существенным образом затруднить нанесение российских воздушных ударов по ключевым объектам системы военного и государственного управления, а также энергосистемы Украины", - сообщил Коротченко.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot. В свою очередь бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что украинские войска не смогут использовать Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время на подготовку украинских расчетов комплекса в случае, если эта подготовка не проводилась втайне заранее.
"Российскому военному командованию необходимо уже сейчас разработать соответствующий план действий в случае, если такие поставки станут реальностью, и сделать все, чтобы не допустить создание на Украине интегрированной системы ПВО", - подчеркнул Коротченко.
Ранее в декабре он же сообщил РИА Новости, что западные союзники Киева стремятся создать единую интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины
– тогда стало известно о заказе Пентагоном
у компании Raytheon
поставку новых зенитных ракетных комплексов NASAMS для Киева.
По оценке эксперта, под эту задачу также происходит распределение ролей союзников Украины: какие-то страны вносят свой вклад поставками радаров, другие - соответствующих зенитных ракетных комплексов, третьи поставляют автоматизированные системы боевого управления.
Зенитный ракетный комплекс Patriot является одним из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии наряду с другими комплексами большей и меньше дальности. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. Комплексы Patriot состоят на вооружении у ряда стран НАТО
и союзников США
на Ближнем Востоке
.
В случае интеграции Patriot посредством командных линий НАТО с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства, в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской противовоздушной обороны будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.