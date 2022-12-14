https://ria.ru/20221214/patriot-1838515110.html

ЗРК Patriot не повлияют на ход военных действий на Украине, считает эксперт

ЗРК Patriot не повлияют на ход военных действий на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 14.12.2022

ЗРК Patriot не повлияют на ход военных действий на Украине, считает эксперт

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые США могут передать украинским войскам, не стоит считать "чудо-оружием", они не окажут влияние на ход военных... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:35

2022-12-14T10:35

2022-12-14T10:35

специальная военная операция на украине

владимир батюк

сша

украина

киев

высшая школа экономики (вшэ)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые США могут передать украинским войскам, не стоит считать "чудо-оружием", они не окажут влияние на ход военных действий на Украине, заявил РИА Новости профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк.Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о том, что власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot."После этого ничего не случится. Это достаточная сложная система вооружений. Здесь необходимо и обучение персонала, и боевое слаживание, все, что нужно при поступлении новой системы вооружений. По крайней мере, в ближайшее время никакого влияния на ход военных действий ЗРК Patriot не окажет", - сказал эксперт, комментируя сообщение телеканала.По его словам, если США обеспечат подготовку личного состава, тогда их, возможно, будут использовать, но без специальной подготовки данной системой вооружений воспользоваться не получится.Комплексы Patriot являются основным элементом противоракетной обороны американской армии. Впервые они поступили в Вооруженные силы США в 1984 году и, как планируется, останутся на вооружении до 2040 года. Комплексы Patriot состоят на вооружении у ряда стран НАТО и союзников США на Ближнем Востоке. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 км, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. Комплекс также может использоваться для перехвата пилотируемых самолетов.

https://ria.ru/20221214/arest-1838509976.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

сша

украина

киев

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владимир батюк, сша, украина, киев, высшая школа экономики (вшэ), вооруженные силы украины, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )