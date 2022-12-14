https://ria.ru/20221214/patriot-1838485198.html

Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву

Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву - РИА Новости, 14.12.2022

Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву

ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время, заявил бывший генерал армии США Марк Хертлинг. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:28

2022-12-14T03:28

2022-12-14T13:41

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вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время, заявил бывший генерал армии США Марк Хертлинг.Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания "патриотов" потребуются месяцы.Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.Зенитно-ракетный комплекс Patriot — американский комплекс, производящийся группой компаний американского ВПК. Поставки ЗРК в войска США начались в 1981 году. На данный момент Patriot в усовершенствованной версии используется армией США и странами-союзниками.

https://ria.ru/20221213/postavka-1838471297.html

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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )