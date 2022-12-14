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Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву
Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву - РИА Новости, 14.12.2022
Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву
ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время, заявил бывший генерал армии США Марк Хертлинг. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:28
2022-12-14T03:28
2022-12-14T13:41
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пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время, заявил бывший генерал армии США Марк Хертлинг.Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания "патриотов" потребуются месяцы.Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.Зенитно-ракетный комплекс Patriot — американский комплекс, производящийся группой компаний американского ВПК. Поставки ЗРК в войска США начались в 1981 году. На данный момент Patriot в усовершенствованной версии используется армией США и странами-союзниками.
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03:28 14.12.2022 (обновлено: 13:41 14.12.2022)
Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву
Американский генерал Хертлинг: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot в ближайшем будущем