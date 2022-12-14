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Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву - РИА Новости, 14.12.2022
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Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву
Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву - РИА Новости, 14.12.2022
Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву
ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время, заявил бывший генерал армии США Марк Хертлинг. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:28
2022-12-14T13:41
в мире
сша
украина
киев
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время, заявил бывший генерал армии США Марк Хертлинг.Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания "патриотов" потребуются месяцы.Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.Зенитно-ракетный комплекс Patriot — американский комплекс, производящийся группой компаний американского ВПК. Поставки ЗРК в войска США начались в 1981 году. На данный момент Patriot в усовершенствованной версии используется армией США и странами-союзниками.
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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
03:28 14.12.2022 (обновлено: 13:41 14.12.2022)
 
Американский генерал прокомментировал возможную передачу ЗРК Patriot Киеву

Американский генерал Хертлинг: ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot в ближайшем будущем

© Фото : U.S. Army Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : U.S. Army
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, для этого потребуется время, заявил бывший генерал армии США Марк Хертлинг.

"Экстренные новости" — Пентагон вот-вот подтвердит отправку ЗРК Patriot на Украину. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, "одобрение" не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя", — написал военный в своем Twitter.

Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания "патриотов" потребуются месяцы.
Телеканал CNN ранее со ссылкой на источники сообщил, что на этой неделе США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot — американский комплекс, производящийся группой компаний американского ВПК. Поставки ЗРК в войска США начались в 1981 году.
На данный момент Patriot в усовершенствованной версии используется армией США и странами-союзниками.
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 23:16
Пентагону "нечего сообщить" о возможности поставки ЗРК Patriot на Украину
 
В миреСШАУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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