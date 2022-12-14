https://ria.ru/20221214/parom-1838556322.html
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 14.12.2022
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды
Паромная переправа Ванино-Холмск между материком и островом Сахалин закрыта из-за непогоды в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:32
2022-12-14T12:32
2022-12-14T12:32
сахалин
хабаровский край
николаевск-на-амуре
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Паромная переправа Ванино-Холмск между материком и островом Сахалин закрыта из-за непогоды в Хабаровском крае, сообщает краевой главк МЧС."Паромная переправа Ванино-Холмск закрыта с 15.30 (8.30 мск) 14 декабря в связи с ухудшением погодных условий в Татарском проливе. Возобновление движения ожидается после улучшения метеообстановки", - говорится в сообщении главка.Помимо этого, в среду было ограничено движение автобусов и грузового транспорта максимальной массой более 12 тонн на региональной автодороге Селихино-Николаевск-на-Амуре .Также, по данным авиакомпании "Хабаровские авиалинии", аэропорт Николаевск-на-Амуре закрыт до 12.00 местного времени четверга в связи с невозможностью очистки от снега взлетно-посадочной полосы.
https://ria.ru/20221211/gruzoviki-1837905980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, хабаровский край, николаевск-на-амуре, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода, происшествия
Сахалин, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Погода, Происшествия
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды
Паромную переправу Ванино-Холмск между островом Сахалин и материком закрыли из-за непогоды