Рейтинг@Mail.ru
Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест" - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221214/park-1838725564.html
Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест"
Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест" - РИА Новости, 14.12.2022
Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест"
Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:24
2022-12-14T20:24
тюменская область
александр моор
тюмень
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/42/1547974293_0:9:700:403_1920x0_80_0_0_7b638d1122cae1f90055072b7e1054ec.jpg
ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Общий объем инвестиций в будущий проект оценивается в 4 миллиарда рублей."Совместно с компанией "Русинвест" приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности", – написал Моор в Telegram-канале.Тюменский нефтеперерабатывающий завод является филиалом компании ООО "Русинвест", строительство товарного парка нефтепродуктов планируется завершить к 2025 году.
https://ria.ru/20221213/sortirovka-1838460356.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/42/1547974293_77:0:700:467_1920x0_80_0_0_23e10194e62207d81260c03eac9077e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюмень, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Тюменская область
20:24 14.12.2022
 

Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест"

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Общий объем инвестиций в будущий проект оценивается в 4 миллиарда рублей.
"Совместно с компанией "Русинвест" приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности", – написал Моор в Telegram-канале.
Тюменский нефтеперерабатывающий завод является филиалом компании ООО "Русинвест", строительство товарного парка нефтепродуктов планируется завершить к 2025 году.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 21:24Тюменская область
Моор: Тюменская область - один из лидеров в стране по сортировке мусора
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменьТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала