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Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест"
Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест" - РИА Новости, 14.12.2022
Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест"
Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:24
2022-12-14T20:24
2022-12-14T20:24
тюменская область
александр моор
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Общий объем инвестиций в будущий проект оценивается в 4 миллиарда рублей."Совместно с компанией "Русинвест" приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности", – написал Моор в Telegram-канале.Тюменский нефтеперерабатывающий завод является филиалом компании ООО "Русинвест", строительство товарного парка нефтепродуктов планируется завершить к 2025 году.
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александр моор, тюмень, тюменская область
Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Тюменская область
ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Общий объем инвестиций в будущий проект оценивается в 4 миллиарда рублей.
"Совместно с компанией "Русинвест" приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности", – написал Моор в Telegram-канале.
Тюменский нефтеперерабатывающий завод является филиалом компании ООО "Русинвест", строительство товарного парка нефтепродуктов планируется завершить к 2025 году.