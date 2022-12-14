https://ria.ru/20221214/park-1838725564.html

Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест"

Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест" - РИА Новости, 14.12.2022

Товарный парк нефтепродуктов построит в Тюмени компания "Русинвест"

Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:24

2022-12-14T20:24

2022-12-14T20:24

тюменская область

александр моор

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Компания "Русинвест" построит рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом товарный парк нефтепродуктов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Общий объем инвестиций в будущий проект оценивается в 4 миллиарда рублей."Совместно с компанией "Русинвест" приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности", – написал Моор в Telegram-канале.Тюменский нефтеперерабатывающий завод является филиалом компании ООО "Русинвест", строительство товарного парка нефтепродуктов планируется завершить к 2025 году.

https://ria.ru/20221213/sortirovka-1838460356.html

тюмень

тюменская область

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александр моор, тюмень, тюменская область