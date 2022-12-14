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Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
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Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ
Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ
Американская газета Wall Street Journal заявляет, что китайский лидер Си Цзиньпин, несмотря на попытки в последнее время "дистанцировать" Пекин от Москвы в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:10
2022-12-14T22:10
в мире
си цзиньпин
россия
китай
пекин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal заявляет, что китайский лидер Си Цзиньпин, несмотря на попытки в последнее время "дистанцировать" Пекин от Москвы в публичном пространстве, "за кулисами", напротив, выстраивает с Россией еще более тесные связи.По словам "политических советников Пекина", в последние недели лидер КНР дал распоряжение правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией."По словам советников, план подразумевает наращивание импорта Китаем российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, расширение энергетического сотрудничества в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, например, железные дороги и порты", - пишет газета.
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в мире, си цзиньпин, россия, китай, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Пекин
22:10 14.12.2022
 
Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ

Wall Street Journal: Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal заявляет, что китайский лидер Си Цзиньпин, несмотря на попытки в последнее время "дистанцировать" Пекин от Москвы в публичном пространстве, "за кулисами", напротив, выстраивает с Россией еще более тесные связи.
"Лидер Китая Си Цзиньпин в последние месяцы пытался публично создать дистанцию между Пекином и Москвой... Однако позади дипломатических выступлений Си (Цзиньпин) углубляет свою долгосрочную ставку на Россию", - пишет газета.
По словам "политических советников Пекина", в последние недели лидер КНР дал распоряжение правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией.
"По словам советников, план подразумевает наращивание импорта Китаем российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, расширение энергетического сотрудничества в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, например, железные дороги и порты", - пишет газета.
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