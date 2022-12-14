https://ria.ru/20221214/otnosheniya-1838739605.html
Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ
Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2022
Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ
Американская газета Wall Street Journal заявляет, что китайский лидер Си Цзиньпин, несмотря на попытки в последнее время "дистанцировать" Пекин от Москвы в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:10
2022-12-14T22:10
2022-12-14T22:10
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal заявляет, что китайский лидер Си Цзиньпин, несмотря на попытки в последнее время "дистанцировать" Пекин от Москвы в публичном пространстве, "за кулисами", напротив, выстраивает с Россией еще более тесные связи.По словам "политических советников Пекина", в последние недели лидер КНР дал распоряжение правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией."По словам советников, план подразумевает наращивание импорта Китаем российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, расширение энергетического сотрудничества в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, например, железные дороги и порты", - пишет газета.
https://ria.ru/20221214/diplomaty-1838723132.html
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в мире, си цзиньпин, россия, китай, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Пекин
Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией, пишут СМИ
Wall Street Journal: Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией