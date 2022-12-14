https://ria.ru/20221214/orvi-1838651907.html

В Тюмени школьников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Тюмени школьников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ - РИА Новости, 14.12.2022

В Тюмени школьников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Все школы и учреждения дополнительного образования города Тюмени с 15 декабря по 23 декабря будут работать в дистанционном режиме, сообщила главный санитарный... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:38

2022-12-14T16:38

2022-12-14T16:38

общество

тюмень

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Все школы и учреждения дополнительного образования города Тюмени с 15 декабря по 23 декабря будут работать в дистанционном режиме, сообщила главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.Решение о переводе на дистанционный режим работы принято для стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и недопущения дальнейшего роста заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу."Приняты следующие решения. Перевести на дистанционный режим работы общеобразовательные учреждения города Тюмени с 15 по 23 декабря. Учреждения дополнительного образования, спорта, культуры города Тюмени независимо от форм собственности в данный период перевести на дистанционный режим работы или приостановить оказание услуг", - сообщила в видеокомментарии информационному центру правительства региона Галина Шарухо.По данным областного департамента образования и науки, из-за отсутствия 20 и более процентов детей по причине ОРВИ на сегодня в регионе закрыто 913 классов в 103 школах и 14 школ закрыты полностью. Из всех закрытых классов на Тюмень приходится более 72%.Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться. С 5 по 11 декабря в области выявлено 32 811 случаев заболевания ОРВИ, что на 80% больше, чем неделей ранее. Рост уровня заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее существенный - среди школьников 7-14 лет (на 83%) и среди взрослого населения (на 91%). При этом доля жителей города Тюмени в структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа составляет более 73%, показатель заболеваемости среди детей 7-14 лет по городу Тюмени превышает среднеобластной в 3,5 раза. Эпидемиологический порог в данной возрастной группе в Тюмени превышен на 83%, констатировала глава регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что предприятия и организации региона должны организовать утренние фильтры с целью недопущения лиц с признаками ОРВИ в коллективы, особое внимание - на детские дошкольные учреждения, школы, высшие и средние учебные заведения.

https://ria.ru/20221213/privivki-1838261024.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, тюмень, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)