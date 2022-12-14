https://ria.ru/20221214/obstrel-1838607257.html

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив более 30 мин и снарядов, в том числе калибром 155... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:47

2022-12-14T14:47

2022-12-14T14:58

специальная военная операция на украине

донецк

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вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив более 30 мин и снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 13:50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 13.05 было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселкам Минеральное и Красный Партизан соответственно, а в 13.15 и 14.00 – 14 снарядов калибром 152 миллиметров по Майорску.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838588698.html

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия