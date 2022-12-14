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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838607257.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив более 30 мин и снарядов, в том числе калибром 155... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:47
2022-12-14T14:58
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив более 30 мин и снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 13:50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 13.05 было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселкам Минеральное и Красный Партизан соответственно, а в 13.15 и 14.00 – 14 снарядов калибром 152 миллиметров по Майорску.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838588698.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
14:47 14.12.2022 (обновлено: 14:58 14.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и три поселка

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Минеральное, Красный Партизан и Майорск

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и еще три поселка в Донецкой Народной Республике, выпустив более 30 мин и снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 13:50 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 13.05 было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров по поселкам Минеральное и Красный Партизан соответственно, а в 13.15 и 14.00 – 14 снарядов калибром 152 миллиметров по Майорску.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Брошенный танк ВСУ в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 14:08Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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