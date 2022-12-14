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ВСУ выпустили 35 снарядов и мин по Донецку, Горловке и Майорску

ВСУ выпустили 35 снарядов и мин по Донецку, Горловке и Майорску - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ выпустили 35 снарядов и мин по Донецку, Горловке и Майорску

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск, выпустив 35 снарядов и мин, почти половина из них - "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:24

2022-12-14T13:24

2022-12-14T13:24

специальная военная операция на украине

донецк

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украина

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск, выпустив 35 снарядов и мин, почти половина из них - "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 11.30, 11.50, 12.10 и 12.30 украинские военные обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города, выпустив в общей сложности еще 14 снарядов калибром 155 миллиметров.По данным ведомства, в 12.00 было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров по Горловке и в 12.05 - 12 снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Майорск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221214/pushilin-1838369168.html

донецк

горловка

украина

донецкая народная республика

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донецк, горловка, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия