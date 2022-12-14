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В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.12.2022
В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики, сообщил в среду штаб... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:37
2022-12-14T08:37
2022-12-14T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 13 декабря до 08.00 14 декабря, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека", - сказано в Telegram-канале ведомства.Во вторник штаб сообщал о гибели за сутки четырех и ранении еще четырех мирных жителей ДНР в результате украинских обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
Представительство ДНР: четыре мирных жителя погибли в регионе за сутки из-за обстрелов ВСУ