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В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838499168.html
В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.12.2022
В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки
Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики, сообщил в среду штаб... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:37
2022-12-14T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 13 декабря до 08.00 14 декабря, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека", - сказано в Telegram-канале ведомства.Во вторник штаб сообщал о гибели за сутки четырех и ранении еще четырех мирных жителей ДНР в результате украинских обстрелов.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:37 14.12.2022
 
В ДНР четыре мирных жителя погибли из-за обстрелов ВСУ за сутки

Представительство ДНР: четыре мирных жителя погибли в регионе за сутки из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитый уличный фонарь в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитый уличный фонарь в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитый уличный фонарь в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики, сообщил в среду штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 13 декабря до 08.00 14 декабря, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Во вторник штаб сообщал о гибели за сутки четырех и ранении еще четырех мирных жителей ДНР в результате украинских обстрелов.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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