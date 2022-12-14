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Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла
Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла - РИА Новости, 14.12.2022
Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла
Жительница Горловки, ранее получившая ранения при обстреле города украинскими войсками, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:43
2022-12-14T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Жительница Горловки, ранее получившая ранения при обстреле города украинскими войсками, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее утром в среду Приходько сообщал, что женщина была ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки."К сожалению, жительница посёлка шахты имени Румянцево (Калининский район Горловки)... получившая ранения в результате украинской вооруженной агрессии, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью. Светлая память", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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горловка
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в мире, горловка, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько
07:43 14.12.2022 (обновлено: 12:58 14.12.2022)
 
Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла

Мэр Горловки Приходько: получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ женщина погибла

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 14 декабря 2022
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 14 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. 14 декабря 2022
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Жительница Горловки, ранее получившая ранения при обстреле города украинскими войсками, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее утром в среду Приходько сообщал, что женщина была ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки.
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"К сожалению, жительница посёлка шахты имени Румянцево (Калининский район Горловки)... получившая ранения в результате украинской вооруженной агрессии, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью. Светлая память", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван Приходько
 
 
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