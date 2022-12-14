https://ria.ru/20221214/obstrel-1838494975.html
Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла
Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла - РИА Новости, 14.12.2022
Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла
Жительница Горловки, ранее получившая ранения при обстреле города украинскими войсками, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:43
2022-12-14T07:43
2022-12-14T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Жительница Горловки, ранее получившая ранения при обстреле города украинскими войсками, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее утром в среду Приходько сообщал, что женщина была ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки."К сожалению, жительница посёлка шахты имени Румянцево (Калининский район Горловки)... получившая ранения в результате украинской вооруженной агрессии, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью. Светлая память", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько
07:43 14.12.2022 (обновлено: 12:58 14.12.2022)
Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла
Мэр Горловки Приходько: получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ женщина погибла