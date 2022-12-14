https://ria.ru/20221214/obstrel-1838494975.html

Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла

Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла - РИА Новости, 14.12.2022

Получившая ранения при обстреле со стороны ВСУ жительница Горловки погибла

Жительница Горловки, ранее получившая ранения при обстреле города украинскими войсками, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T07:43

2022-12-14T07:43

2022-12-14T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

иван приходько

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Жительница Горловки, ранее получившая ранения при обстреле города украинскими войсками, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее утром в среду Приходько сообщал, что женщина была ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки."К сожалению, жительница посёлка шахты имени Румянцево (Калининский район Горловки)... получившая ранения в результате украинской вооруженной агрессии, погибла от полученных травм, несовместимых с жизнью. Светлая память", - написал Приходько в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html

горловка

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Максим Горбачев

в мире, горловка, иван приходько