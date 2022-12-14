https://ria.ru/20221214/obrascheniya-1838514137.html
Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 13%
Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 13% - РИА Новости, 14.12.2022
Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 13%
Количество заявок от застройщиков на оказание госуслуг в Москомархитектуре выросло за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:32
2022-12-14T10:32
2022-12-14T10:32
москва
москомархитектура
юлиана княжевская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3f97ba20dfe70e24d3fb8ba92cfa068d.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество заявок от застройщиков на оказание госуслуг в Москомархитектуре выросло за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская."С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение различных госуслуг, что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 13%. Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост", – отметила она.По словам Княжевской, наиболее востребованными услугами остаются приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).Глава Москомархитектуры уточнила, что 11 месяцев текущего года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве обратились 10,3 тысячи раз, что сопоставимо с данными 2021 года.В Москве все основные госуслуги в сфере строительства к настоящему времени переведены в электронный вид: от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.
https://realty.ria.ru/20221110/detsad-1830475743.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/18/88/188862_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_1c2eee5c0d24136b543042b0892a88d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, москомархитектура, юлиана княжевская
Москва, Москомархитектура, Юлиана Княжевская
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество заявок от застройщиков на оказание госуслуг в Москомархитектуре выросло за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение различных госуслуг, что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 13%. Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост", – отметила она.
По словам Княжевской, наиболее востребованными услугами остаются приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).
Глава Москомархитектуры уточнила, что 11 месяцев текущего года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве
обратились 10,3 тысячи раз, что сопоставимо с данными 2021 года.
В Москве все основные госуслуги в сфере строительства к настоящему времени переведены в электронный вид: от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.