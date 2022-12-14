https://ria.ru/20221214/obrascheniya-1838514137.html

Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 13%

Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 13% - РИА Новости, 14.12.2022

Княжевская: число обращений застройщиков в Москомархитектуру выросло на 13%

Количество заявок от застройщиков на оказание госуслуг в Москомархитектуре выросло за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:32

2022-12-14T10:32

2022-12-14T10:32

москва

москомархитектура

юлиана княжевская

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Количество заявок от застройщиков на оказание госуслуг в Москомархитектуре выросло за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская."С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение различных госуслуг, что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 13%. Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост", – отметила она.По словам Княжевской, наиболее востребованными услугами остаются приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).Глава Москомархитектуры уточнила, что 11 месяцев текущего года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве обратились 10,3 тысячи раз, что сопоставимо с данными 2021 года.В Москве все основные госуслуги в сфере строительства к настоящему времени переведены в электронный вид: от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учет.

https://realty.ria.ru/20221110/detsad-1830475743.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москомархитектура, юлиана княжевская