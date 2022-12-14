https://ria.ru/20221214/obmen-1838623745.html

Большинство республиканцев не одобрили обмен Бута на Грайнер, показал опрос

Большинство республиканцев не одобрили обмен Бута на Грайнер, показал опрос - РИА Новости, 14.12.2022

Большинство республиканцев не одобрили обмен Бута на Грайнер, показал опрос

Почти 70% республиканцев в США не поддерживают произошедший обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, недовольны также 47%... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:42

2022-12-14T15:42

2022-12-14T15:42

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 70% республиканцев в США не поддерживают произошедший обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, недовольны также 47% американцев, следует из результатов опроса консалтинговой группы Morning Consult.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американку Бриттни Грайнер.Отмечается, что 30% всех опрошенных заявили, что выступают категорически против такого обмена, еще 17% "в определенной мере против". 14% опрошенных ответили, что не знают, а 39 поддержали обмен.Среди республиканцев категорически против 51%, 18% "в определенной мере против". Сильно поддерживают обмен Бута на Грайнер лишь 6% сторонников Республиканской партии. У демократов процентное соотношение расположилось иначе - 24% недовольны, поддерживают 64%.Опрос проводился с 9 по 12 декабря 2022 года среди 2005 зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность примерно составляет два процентных пункта.

https://ria.ru/20221213/but-1838222545.html

https://ria.ru/20221213/osvobozhdenie-1838431777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша