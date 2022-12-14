https://ria.ru/20221214/obmen-1838623745.html
Большинство республиканцев не одобрили обмен Бута на Грайнер, показал опрос
Большинство республиканцев не одобрили обмен Бута на Грайнер, показал опрос - РИА Новости, 14.12.2022
Большинство республиканцев не одобрили обмен Бута на Грайнер, показал опрос
Почти 70% республиканцев в США не поддерживают произошедший обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, недовольны также 47%... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:42
2022-12-14T15:42
2022-12-14T15:42
в мире
виктор бут
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 70% республиканцев в США не поддерживают произошедший обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, недовольны также 47% американцев, следует из результатов опроса консалтинговой группы Morning Consult.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американку Бриттни Грайнер.Отмечается, что 30% всех опрошенных заявили, что выступают категорически против такого обмена, еще 17% "в определенной мере против". 14% опрошенных ответили, что не знают, а 39 поддержали обмен.Среди республиканцев категорически против 51%, 18% "в определенной мере против". Сильно поддерживают обмен Бута на Грайнер лишь 6% сторонников Республиканской партии. У демократов процентное соотношение расположилось иначе - 24% недовольны, поддерживают 64%.Опрос проводился с 9 по 12 декабря 2022 года среди 2005 зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность примерно составляет два процентных пункта.
https://ria.ru/20221213/but-1838222545.html
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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, США
Большинство республиканцев не одобрили обмен Бута на Грайнер, показал опрос
Morning Consult: 70 процентов республиканцев в США недовольны обменом Бута на Грайнер
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Почти 70% республиканцев в США не поддерживают произошедший обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, недовольны также 47% американцев, следует из результатов опроса
консалтинговой группы Morning Consult.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американку Бриттни Грайнер.
Отмечается, что 30% всех опрошенных заявили, что выступают категорически против такого обмена, еще 17% "в определенной мере против". 14% опрошенных ответили, что не знают, а 39 поддержали обмен.
Среди республиканцев категорически против 51%, 18% "в определенной мере против". Сильно поддерживают обмен Бута на Грайнер лишь 6% сторонников Республиканской партии. У демократов процентное соотношение расположилось иначе - 24% недовольны, поддерживают 64%.
Опрос проводился с 9 по 12 декабря 2022 года среди 2005 зарегистрированных избирателей в США. Статистическая погрешность примерно составляет два процентных пункта.