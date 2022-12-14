https://ria.ru/20221214/nauka-1838697503.html

Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт

Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт - РИА Новости, 14.12.2022

Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт

Выпускники медицинских вузов и факультетов университетов, проработав в исследовательских подразделениях или клиниках, получат ценный опыт, который вкупе с... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:32

2022-12-14T18:32

2022-12-14T18:32

общество

мария воронцова

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Выпускники медицинских вузов и факультетов университетов, проработав в исследовательских подразделениях или клиниках, получат ценный опыт, который вкупе с традициями, заложенными со студенческой скамьи, помогут им развивать свои альма-матер уже в качестве сотрудников таких вузов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Мария Воронцова.Многие выпускники факультета фундаментальной медицины МГУ в настоящее время уже участвуют в его работе в качестве заместителей декана - это Егор Банзелюк, Алексей Ердяков, Нуршат Гайфуллин, Лия Щербакова.Сама Воронцова тоже недавно была назначена на должность замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ по науке, такая информация появилась в среду на сайте факультета. Воронцова также заведует лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ. Активно занимается вопросами экспериментальной эндокринологии, является автором ряда научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Помимо научной деятельности, также имеет клиническую практику в области детской эндокринологии.По ее словам, привлечение кадров из числа выпускников, которые уже успели получить практический опыт и развить свои научные знания, становится все более широко распространяющейся тенденцией, которая оправдывает себя. Такой подход сегодня реализуют все больше ведущих вузов страны, отметила эксперт.

https://ria.ru/20221214/genetika-1838659409.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, мария воронцова, россия