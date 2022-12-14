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Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт - РИА Новости, 14.12.2022
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Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт
Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт - РИА Новости, 14.12.2022
Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт
Выпускники медицинских вузов и факультетов университетов, проработав в исследовательских подразделениях или клиниках, получат ценный опыт, который вкупе с... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:32
2022-12-14T18:32
общество
мария воронцова
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Выпускники медицинских вузов и факультетов университетов, проработав в исследовательских подразделениях или клиниках, получат ценный опыт, который вкупе с традициями, заложенными со студенческой скамьи, помогут им развивать свои альма-матер уже в качестве сотрудников таких вузов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Мария Воронцова.Многие выпускники факультета фундаментальной медицины МГУ в настоящее время уже участвуют в его работе в качестве заместителей декана - это Егор Банзелюк, Алексей Ердяков, Нуршат Гайфуллин, Лия Щербакова.Сама Воронцова тоже недавно была назначена на должность замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ по науке, такая информация появилась в среду на сайте факультета. Воронцова также заведует лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ. Активно занимается вопросами экспериментальной эндокринологии, является автором ряда научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Помимо научной деятельности, также имеет клиническую практику в области детской эндокринологии.По ее словам, привлечение кадров из числа выпускников, которые уже успели получить практический опыт и развить свои научные знания, становится все более широко распространяющейся тенденцией, которая оправдывает себя. Такой подход сегодня реализуют все больше ведущих вузов страны, отметила эксперт.
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общество, мария воронцова, россия
Общество, Мария Воронцова, Россия
18:32 14.12.2022
 
Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт

Эксперт Воронцова: развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкКонференция на тему: "Генная терапия: настоящее и будущее"
Конференция на тему: Генная терапия: настоящее и будущее - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Конференция на тему: "Генная терапия: настоящее и будущее"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Выпускники медицинских вузов и факультетов университетов, проработав в исследовательских подразделениях или клиниках, получат ценный опыт, который вкупе с традициями, заложенными со студенческой скамьи, помогут им развивать свои альма-матер уже в качестве сотрудников таких вузов, считает ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, член президиума Российской ассоциации содействия науке, заместитель декана по науке факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Мария Воронцова.
"Очень важно понимать миссию и дух факультета, вуза для того, чтобы дать ему возможность развиваться по тому вектору, который был изначально задан", - сказала Воронцова РИА Новости в среду на полях Всероссийской мультимедийной конференции "Генная терапия: настоящее и будущее", прошедшей на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Многие выпускники факультета фундаментальной медицины МГУ в настоящее время уже участвуют в его работе в качестве заместителей декана - это Егор Банзелюк, Алексей Ердяков, Нуршат Гайфуллин, Лия Щербакова.
Сама Воронцова тоже недавно была назначена на должность замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ по науке, такая информация появилась в среду на сайте факультета. Воронцова также заведует лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ. Активно занимается вопросами экспериментальной эндокринологии, является автором ряда научных публикаций в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Помимо научной деятельности, также имеет клиническую практику в области детской эндокринологии.
По ее словам, привлечение кадров из числа выпускников, которые уже успели получить практический опыт и развить свои научные знания, становится все более широко распространяющейся тенденцией, которая оправдывает себя. Такой подход сегодня реализуют все больше ведущих вузов страны, отметила эксперт.
Мария Воронцова в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 16:53
Эксперт рассказала о современных стратегиях генной терапии
 
ОбществоМария ВоронцоваРоссия
 
 
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