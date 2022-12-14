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НАТО изучает возможности укрепления ПВО из-за угрозы ракет и дронов - РИА Новости, 14.12.2022
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НАТО изучает возможности укрепления ПВО из-за угрозы ракет и дронов
НАТО изучает возможности укрепления ПВО из-за угрозы ракет и дронов - РИА Новости, 14.12.2022
НАТО изучает возможности укрепления ПВО из-за угрозы ракет и дронов
НАТО изучает возможности укрепления противовоздушной и противоракетной обороны для борьбы с возможными угрозами в виде беспилотников и крылатых ракет, передает... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:12
2022-12-14T11:12
в мире
нато
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. НАТО изучает возможности укрепления противовоздушной и противоракетной обороны для борьбы с возможными угрозами в виде беспилотников и крылатых ракет, передает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя командира Объединенного авиационного командования НАТО Джонни Стрингера."НАТО взвешивает, как укрепить свою противовоздушную и противоракетную обороны для борьбы с такими угрозами, как коммерчески доступные беспилотники и крылатые ракеты", - говорится в материале агентства.Стрингер также заявил агентству, что альянсу необходимо сосредоточиться на укреплении ПВО различными способами от радаров и систем раннего оповещения до ракет в "соответствии с угрозами", с которыми сталкивается НАТО.Замкомандира командования отметил, что за последнее десятилетие увеличилось число вызовов, с которыми сталкивается НАТО, в том числе из-за возможности некоторых стран, а также террористических группировок приобретать и использовать беспилотники в качестве оружия.
https://ria.ru/20221214/vooruzheniya-1838484700.html
https://ria.ru/20221213/nato-1838412048.html
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в мире, нато
В мире, НАТО
11:12 14.12.2022
 
НАТО изучает возможности укрепления ПВО из-за угрозы ракет и дронов

НАТО изучает возможности укрепления ПВО для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. НАТО изучает возможности укрепления противовоздушной и противоракетной обороны для борьбы с возможными угрозами в виде беспилотников и крылатых ракет, передает агентство Блумберг со ссылкой на заместителя командира Объединенного авиационного командования НАТО Джонни Стрингера.
"НАТО взвешивает, как укрепить свою противовоздушную и противоракетную обороны для борьбы с такими угрозами, как коммерчески доступные беспилотники и крылатые ракеты", - говорится в материале агентства.
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Стрингер также заявил агентству, что альянсу необходимо сосредоточиться на укреплении ПВО различными способами от радаров и систем раннего оповещения до ракет в "соответствии с угрозами", с которыми сталкивается НАТО.
Замкомандира командования отметил, что за последнее десятилетие увеличилось число вызовов, с которыми сталкивается НАТО, в том числе из-за возможности некоторых стран, а также террористических группировок приобретать и использовать беспилотники в качестве оружия.
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