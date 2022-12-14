https://ria.ru/20221214/nalogooblozhenie-1838619586.html

Госдума приняла в I чтении проект о налогообложении в новых регионах

Госдума приняла в I чтении проект о налогообложении в новых регионах - РИА Новости, 14.12.2022

Госдума приняла в I чтении проект о налогообложении в новых регионах

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:29

2022-12-14T15:29

2022-12-14T15:29

специальная военная операция на украине

экономика

россия

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об особенностях налогообложения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Документ предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах в этих четырех новых регионах России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет организаций и физлиц, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов, определения особого порядка признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ.Правительство при этом сможет установить основания и условия неприменения ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах в этих регионах, за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета), правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.Законопроект предусматривает, что организации и индивидуальные предприниматели с 1 февраля 2025 года должны начать применять контрольно-кассовую технику при расчетах. При этом правительство РФ будет вправе отложить этот срок, но не более чем на три года.Кабмин также будет устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов в этих четырех регионах. При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.

https://ria.ru/20221213/nasledstvo-1838331645.html

https://ria.ru/20221206/gosduma-1836649942.html

россия

луганская народная республика

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экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф