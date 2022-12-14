https://ria.ru/20221214/muzhchina-1838677965.html

Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина"

Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина" - РИА Новости, 14.12.2022

Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина"

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "мужчина", включив в него взрослых, определяющих себя как мужчин, даже... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:47

2022-12-14T17:47

2022-12-14T17:47

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "мужчина", включив в него взрослых, определяющих себя как мужчин, даже если при рождении они были другого пола, пользователи соцсетей уже раскритиковали изменения.Ранее Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина", также включив в него "взрослых, определяющих себя как женщин".Словарь приводит несколько определений. В первом говорится, что мужчина - это "человек мужского пола". В другом определении отмечается, что мужчина - это "взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина", даже если при рождении он был другого пола.Словарь также приводит два примера употребления слова "мужчина" в этом значении.Ряд пользователи Twitter раскритиковали эти изменения, заявив, что пол должен определяться генетикой."Вы могли бы родиться мужчиной, женщиной или, если повезет, где-то посередине. Однако это определяет генетика/биология, а не то, как вы одеваетесь или решаете думать. Так что Кембриджский словарь, пожалуйста, подумайте, прежде чем вводить печать в действие. Оставьте наших мужчин и женщин в покое", - написал один из британцев в Twitter.Другой англоязычный пользователь с иронией отметил, что теперь словарь можно считать "вымышленным".

https://ria.ru/20221205/goblin-1836411526.html

https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кембриджский университет, великобритания