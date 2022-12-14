Рейтинг@Mail.ru
Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина" - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/muzhchina-1838677965.html
Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина"
Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина" - РИА Новости, 14.12.2022
Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина"
Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "мужчина", включив в него взрослых, определяющих себя как мужчин, даже... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:47
2022-12-14T17:47
в мире
кембриджский университет
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/71/1496127117_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_6dda5819e2ec61c9443be3a04cfd7d90.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "мужчина", включив в него взрослых, определяющих себя как мужчин, даже если при рождении они были другого пола, пользователи соцсетей уже раскритиковали изменения.Ранее Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина", также включив в него "взрослых, определяющих себя как женщин".Словарь приводит несколько определений. В первом говорится, что мужчина - это "человек мужского пола". В другом определении отмечается, что мужчина - это "взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина", даже если при рождении он был другого пола.Словарь также приводит два примера употребления слова "мужчина" в этом значении.Ряд пользователи Twitter раскритиковали эти изменения, заявив, что пол должен определяться генетикой."Вы могли бы родиться мужчиной, женщиной или, если повезет, где-то посередине. Однако это определяет генетика/биология, а не то, как вы одеваетесь или решаете думать. Так что Кембриджский словарь, пожалуйста, подумайте, прежде чем вводить печать в действие. Оставьте наших мужчин и женщин в покое", - написал один из британцев в Twitter.Другой англоязычный пользователь с иронией отметил, что теперь словарь можно считать "вымышленным".
https://ria.ru/20221205/goblin-1836411526.html
https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149612/71/1496127117_279:0:4723:3333_1920x0_80_0_0_7953959d68936568267a01402cb35710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кембриджский университет, великобритания
В мире, Кембриджский университет, Великобритания
17:47 14.12.2022
 
Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина"

Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова "мужчина"

© Fotolia / BillionPhotos.comСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / BillionPhotos.com
Словарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) расширил определение слова "мужчина", включив в него взрослых, определяющих себя как мужчин, даже если при рождении они были другого пола, пользователи соцсетей уже раскритиковали изменения.
Ранее Кембриджский словарь расширил определение слова "женщина", также включив в него "взрослых, определяющих себя как женщин".
Гоблин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 16:08Культура
Оксфордский словарь назвал слово года
Словарь приводит несколько определений. В первом говорится, что мужчина - это "человек мужского пола". В другом определении отмечается, что мужчина - это "взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина", даже если при рождении он был другого пола.
Словарь также приводит два примера употребления слова "мужчина" в этом значении.
Ряд пользователи Twitter раскритиковали эти изменения, заявив, что пол должен определяться генетикой.
"Вы могли бы родиться мужчиной, женщиной или, если повезет, где-то посередине. Однако это определяет генетика/биология, а не то, как вы одеваетесь или решаете думать. Так что Кембриджский словарь, пожалуйста, подумайте, прежде чем вводить печать в действие. Оставьте наших мужчин и женщин в покое", - написал один из британцев в Twitter.
Другой англоязычный пользователь с иронией отметил, что теперь словарь можно считать "вымышленным".
Территория Тринити-колледжа в Кембридже - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 08:00
ЛГБТ-пропаганда добралась до Христа
 
В миреКембриджский университетВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала