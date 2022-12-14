https://ria.ru/20221214/moshenniki-1838477276.html
Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят
Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят - РИА Новости, 14.12.2022
Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят
Новая мошенническая схема предполагает настойчивость, наглость и нахрапистость злоумышленников. Они больше не ведут себя вежливо, как подобает сотрудникам... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T02:12
2022-12-14T02:12
2022-12-14T02:12
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Новая мошенническая схема предполагает настойчивость, наглость и нахрапистость злоумышленников. Они больше не ведут себя вежливо, как подобает сотрудникам властных структур и банков, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт отметил, что телефонные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, проводящих "важное" расследование", и стараются подавить волю жертвы, обещая "серьезные последствия" за прерывание звонка. При попытке "противостоять", они требуют "не учить делать их работу".В беседе злоумышленники выспрашивают паспортные данные и другую финансовую информацию, добавил он. Соловьев подчеркнул, что нельзя верить звонкам от "правоохранителей" – на самом деле, серьезные службы так не работают.
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/turtsiya-1837215496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят
Юрист Соловьев: мошенники стали представляться сотрудниками правоохранительных органов