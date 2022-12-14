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Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят - РИА Новости, 14.12.2022
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Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят
Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят - РИА Новости, 14.12.2022
Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят
Новая мошенническая схема предполагает настойчивость, наглость и нахрапистость злоумышленников. Они больше не ведут себя вежливо, как подобает сотрудникам... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T02:12
2022-12-14T02:12
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Новая мошенническая схема предполагает настойчивость, наглость и нахрапистость злоумышленников. Они больше не ведут себя вежливо, как подобает сотрудникам властных структур и банков, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Эксперт отметил, что телефонные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, проводящих "важное" расследование", и стараются подавить волю жертвы, обещая "серьезные последствия" за прерывание звонка. При попытке "противостоять", они требуют "не учить делать их работу".В беседе злоумышленники выспрашивают паспортные данные и другую финансовую информацию, добавил он. Соловьев подчеркнул, что нельзя верить звонкам от "правоохранителей" – на самом деле, серьезные службы так не работают.
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россия, общество
Россия, Общество
02:12 14.12.2022
 
Юрист рассказал, кому и чем грозят мошенники, если им не верят

Юрист Соловьев: мошенники стали представляться сотрудниками правоохранительных органов

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Новая мошенническая схема предполагает настойчивость, наглость и нахрапистость злоумышленников. Они больше не ведут себя вежливо, как подобает сотрудникам властных структур и банков, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт отметил, что телефонные мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, проводящих "важное" расследование", и стараются подавить волю жертвы, обещая "серьезные последствия" за прерывание звонка. При попытке "противостоять", они требуют "не учить делать их работу".
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 14:31Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему мошенники начали звонить россиянам из Турции
В беседе злоумышленники выспрашивают паспортные данные и другую финансовую информацию, добавил он. Соловьев подчеркнул, что нельзя верить звонкам от "правоохранителей" – на самом деле, серьезные службы так не работают.
 
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