https://ria.ru/20221214/molodezh-1838651222.html

Опрос ВЦИОМ: большинство молодых россиян не считают себя космополитами

Опрос ВЦИОМ: большинство молодых россиян не считают себя космополитами - РИА Новости, 14.12.2022

Опрос ВЦИОМ: большинство молодых россиян не считают себя космополитами

Большинство молодых россиян (83%) в возрасте от 14 до 35 лет идентифицируют себя в первую очередь как граждане РФ, национальная идентичность преобладает среди... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:36

2022-12-14T16:36

2022-12-14T16:36

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общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Большинство молодых россиян (83%) в возрасте от 14 до 35 лет идентифицируют себя в первую очередь как граждане РФ, национальная идентичность преобладает среди 14-17-летних (30%), "гражданами мира" чаще себя считают 18-24-летние (38%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, большинство молодых (83%) россиян идентифицируют себя как граждане РФ. Среди 14-17-летних преобладает национальная идентичность (30%), среди 18-24-летних 38% идентифицируют себя как "гражданин мира", религиозная идентичность преобладает у 25-29-летних (36%), в старшей молодежной группе 30-35 лет наряду с национальной (44%) доминирует гражданская (42%).Историю своей страны хорошо знают 76% молодых граждан, и историю своей семьи 73%. В том, что плохо осведомлены об истории России, сознались 20%, об истории своей семьи - 24%.Чуть менее половины опрошенных (44%) заявили, что стараются во всем прислушиваться к мнению родителей, бабушек и дедушек, 32% считают, что представители старших поколений вряд ли могут чем-то помочь им с выбором правильных решений, их взгляды давно устарели, 24% затруднились с ответом на вопрос.Для большинства молодых россиян (91%) важно поддерживать теплые отношения со всеми членами своей семьи, противоположную позицию высказали только 7% опрошенных.Большинство 14-35-летних граждан (78%) считают необходимость соблюдать требования Уголовного Кодекса, Конституции РФ - 74%, еще 18% и 19% полагают, что соблюдать нормы Уголовного Кодекса и Конституции необходимо в зависимости от ситуации, не считают для себя обязательным выполнять правила 1 и 2% соответственно.Также 55% в зависимости от ситуации готовы соблюдать обычаи и традиции своей семьи, 19% считают их обязательными, 22% - необязательными. Религиозные нормы для себя считают важными 20%, 32% готовы выполнять их в зависимости от обстоятельств, 22% считают их для себя, не обязательными.По 97% респондентов назвали важными для себя здоровье членов семьи и безопасность и отношения семьи, 95% - материальное положение семьи. Инфраструктура в месте проживания важна для 94%, возможности для достижения поставленных целей также для 94%, экологическая ситуация - для 90%. Экономическая ситуация в стране важна для 89%, полноценный досуг - 83%, перспективы продвижения по карьерной лестнице - 81%, социальный статус - 72%, творческая самореализация - 71%, участие в общественной и политической жизни - 52% и участие в волонтерской и добровольческой деятельности, помощь другим людям - 49%.Внимательно к своему здоровью относится 65% молодежи, 33% заявили об обратном (33%).Добиться высокого уровня благополучия в жизни хотели бы 58%, жить спокойно, работая и заботясь о семье - 54%, приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной и политической жизни желают 26%. Изменить мир, внедрить что-то новое хотели бы 17% , беззаботная жизнь, без мыслей о будущем мечтают 9%, завоевать известность и популярность 6%.Онлайн-опрос проводился 29 июня - 8 июля 2022 года среди 1592 граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Для проведения опроса использовалась квотная выборка, репрезентирующая население РФ в возрасте от 14 до 35 лет.

https://ria.ru/20221210/molodezh-1837767394.html

https://ria.ru/20221213/znaniya-1838251966.html

https://ria.ru/20221203/molodezh-1836095647.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вциом, общество