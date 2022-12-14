https://ria.ru/20221214/moldaviya-1838610752.html

Молдавский депутат раскритиковала намерение Кишинева судиться с "Газпромом"

Молдавский депутат раскритиковала намерение Кишинева судиться с "Газпромом" - РИА Новости, 14.12.2022

Молдавский депутат раскритиковала намерение Кишинева судиться с "Газпромом"

Обращение в суд против "Газпрома", которое готовит официальный Кишинев, это провокация против России, направленная, в том числе, на разрушение мостов между РФ и РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:58

2022-12-14T14:58

2022-12-14T14:58

молдавия

молдовагаз

кишинев

россия

газпром

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Обращение в суд против "Газпрома", которое готовит официальный Кишинев, это провокация против России, направленная, в том числе, на разрушение мостов между РФ и Молдавией, заявила РИА Новости член фракции партии "Шор" в молдавском парламенте Регина Апостолова.Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что молдавские власти готовят обращение в суд против "Газпрома", обвиняя российский концерн в энергетическом кризисе из-за сокращения объема поставок природного газа. По его словам, республика намерена потребовать от "Газпрома" компенсаций, поскольку властям пришлось сократить расходы для других секторов экономики и брать кредиты."Это все провокации против России. Неудивительно. Наша фракция, партия "Шор" в парламенте, бойкотирует заседания, поскольку мы считаем эти действия (иск в суд - ред.) нецелесообразными", - сказала Апостолова.Она добавила, что оппозицию Молдавии не слышат и не видят и всё, что делает официальный Кишинев, направлено на окончательное разрушение мостов между Россией и Молдавией. Более того, власти пытаются настроить народ на Европейский союз, хотя сами граждане этого не хотят, отметила парламентарий."Все идет на то, чтобы настроить народ на Европейский союз, хотя это ошибочно, молдавский народ, согласно опросам, этот путь не принимает", - сообщила она.Депутат также прокомментировала РИА Новости ситуацию в республике в целом, назвав ее сложной, в том числе в экономическом плане."Народ в нищете, (коммунальные – ред.) счета пришли за ноябрь - колоссальные, неподъемные суммы, и даже компенсации не дают гарантий, что население справится с оплатой этого всего. У нас пожелание стране на Новый год, чтобы мы жили в тепле и свете, которых может не быть", - отметила Апостолова.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

молдавия, молдовагаз, кишинев, россия, газпром, экономика