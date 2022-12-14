https://ria.ru/20221214/moda-1838388952.html

Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой

Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой - РИА Новости, 14.12.2022

Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой

Все больше россиянок выбирают зимние вещи из экоматериалов. По словам экспертов, около 60 процентов производителей натуральных шуб создают демократичные линейки РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:00

2022-12-14T13:39

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Алина Кравцова. Все больше россиянок выбирают зимние вещи из экоматериалов. По словам экспертов, около 60 процентов производителей натуральных шуб создают демократичные линейки из искусственного меха. А всемирно известные бренды начали выпуск так называемых умных тканей. Может ли синтетика согреть в минус 20 и как оставаться стильной в этом холодном сезоне — в материале РИА Новости.Экомех — как не замерзнутьЭкомех становится более красивым, разнообразным и качественным. В производстве материалов используют и шерсть, и нанотехнологии.Чтобы чувствовать себя комфортно в искусственной шубе, обратите внимание на наличие специального утеплителя, советует основатель бренда Vera Yakimova.Мария Ван Малдерен — сооснователь и креативный директор You — отмечает: 15 процентов шерсти в составе шубы тедди будет достаточно, чтобы согреться в минус 15 градусов."Также стоит обратить внимание на непроклеенный мех, который имеет тканую или вязаную основу, — он тоже отлично сохраняет тепло", — добавляет она.Мамина норка лучше новойПо словам Карины Каприэловой, международного стилиста и эксперта Академии социальных технологий, шубы из смесового волокна (тедди) бывают достаточно тяжелыми и полнят женщин с размером от 48. Можно подобрать более легкие модели с утеплителем или перешить вещь из натурального меха."Апсайклинг меховых изделий из личного гардероба — это более модно, чем покупать новую шубу. Отсюда и тренд на натуральные оттенки. Актуальна, например, коричнево-рыжая норка, которую носили наши мамы и бабушки. Отсылки к прошлому можно увидеть и на подиумах. К тому же объемные длинные меховые пальто — отличная основа для создания современных моделей", — рассказывает стилист.Модные силуэтыВышли из моды и так называемые шубы-пчелки, например, из соболя или норки, отмечает Карина Каприэлова. Если позволяет длина, поперечную полоску можно, перешив изделие, заменить продольной."В любом случае натуральную шубу лучше носить с легкой небрежностью, не придавая образу излишнего пафоса, добавив демократичные элементы: расслабленную обувь, веселую шапку или трикотажный костюм", — говорит Марина Семаева, стилист и эксперт Академии социальных технологий.Макси — эффектно, но непрактичноДлина макси около 130-140 сантиметров — один из главных трендов сезона для шуб и пальто.Длинный ворсПушистые шубы — еще один ультрамодный тренд. Такие модели лучше смотрятся укороченными — 85-90 сантиметров. Но есть исключения.Вера Якимова обращает внимание на стиль 80-х: пальто с длинным ворсом до середины икры прямого силуэта, как носили наши мамы и бабушки, — снова в моде.Рысь — абсолютный хит сезона"Я была просто шокирована спросом. Предполагала, клиентам понравится, но не думала, что настолько", — комментирует популярность экошуб с рысьим принтом основатель бренда Vera Yakimova.По словам дизайнера, они отшивают третью партию и всякий раз пятнистые меховые пальто "улетают" с прилавков."Леопард — хит скорее прошлого сезона, но в этом году он тоже актуален: в моде любой анималистичный принт", — уточняет она."Афганка" — удачная инвестицияВсе более популярными становятся и экодубленки. Сочетание натуральной шерсти с основой из экокожи — удачное решение для русской зимы.Креативный директор You советует сделать выбор в пользу природных натуральных оттенков, таких как бежевый, молочный, капучино, черный, серо-голубой. Тем, кто любит яркое, подойдут фиолетовый, лиловый и фуксия.Карина Каприэлова уверяет, что удачной инвестицией будет "афганка" — дубленка, отороченная мехом в области воротника, рукава или застежки.Пуховик — не одеялоПуховик уже так прочно обосновался в наших гардеробах, что некоторые модницы умело сочетают его с вещами haute couture. Дутые куртки можно носить и с деловой одеждой. "Залог успеха при этом — синонимичная цветовая гамма, игра фактур и многослойность", — говорит Мария Ван Малдерен.Карина Каприэлова рекомендует пуховик-одеяло заменить на стеганые куртки или пальто, а также присмотреться к моделям, напоминающим жакет.В самые сильные морозы легкий пуховик можно надеть под экошубу или меховой жилет. Многослойность — тоже актуальный тренд.

https://ria.ru/20221125/moda-1833915914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

мода, зима, одежда, стиль жизни, красота