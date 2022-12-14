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Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой - РИА Новости, 14.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221214/moda-1838388952.html
Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой
Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой - РИА Новости, 14.12.2022
Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой
Все больше россиянок выбирают зимние вещи из экоматериалов. По словам экспертов, около 60 процентов производителей натуральных шуб создают демократичные линейки РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:00
2022-12-14T13:39
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мода
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Алина Кравцова. Все больше россиянок выбирают зимние вещи из экоматериалов. По словам экспертов, около 60 процентов производителей натуральных шуб создают демократичные линейки из искусственного меха. А всемирно известные бренды начали выпуск так называемых умных тканей. Может ли синтетика согреть в минус 20 и как оставаться стильной в этом холодном сезоне — в материале РИА Новости.Экомех — как не замерзнутьЭкомех становится более красивым, разнообразным и качественным. В производстве материалов используют и шерсть, и нанотехнологии.Чтобы чувствовать себя комфортно в искусственной шубе, обратите внимание на наличие специального утеплителя, советует основатель бренда Vera Yakimova.Мария Ван Малдерен — сооснователь и креативный директор You — отмечает: 15 процентов шерсти в составе шубы тедди будет достаточно, чтобы согреться в минус 15 градусов."Также стоит обратить внимание на непроклеенный мех, который имеет тканую или вязаную основу, — он тоже отлично сохраняет тепло", — добавляет она.Мамина норка лучше новойПо словам Карины Каприэловой, международного стилиста и эксперта Академии социальных технологий, шубы из смесового волокна (тедди) бывают достаточно тяжелыми и полнят женщин с размером от 48. Можно подобрать более легкие модели с утеплителем или перешить вещь из натурального меха."Апсайклинг меховых изделий из личного гардероба — это более модно, чем покупать новую шубу. Отсюда и тренд на натуральные оттенки. Актуальна, например, коричнево-рыжая норка, которую носили наши мамы и бабушки. Отсылки к прошлому можно увидеть и на подиумах. К тому же объемные длинные меховые пальто — отличная основа для создания современных моделей", — рассказывает стилист.Модные силуэтыВышли из моды и так называемые шубы-пчелки, например, из соболя или норки, отмечает Карина Каприэлова. Если позволяет длина, поперечную полоску можно, перешив изделие, заменить продольной."В любом случае натуральную шубу лучше носить с легкой небрежностью, не придавая образу излишнего пафоса, добавив демократичные элементы: расслабленную обувь, веселую шапку или трикотажный костюм", — говорит Марина Семаева, стилист и эксперт Академии социальных технологий.Макси — эффектно, но непрактичноДлина макси около 130-140 сантиметров — один из главных трендов сезона для шуб и пальто.Длинный ворсПушистые шубы — еще один ультрамодный тренд. Такие модели лучше смотрятся укороченными — 85-90 сантиметров. Но есть исключения.Вера Якимова обращает внимание на стиль 80-х: пальто с длинным ворсом до середины икры прямого силуэта, как носили наши мамы и бабушки, — снова в моде.Рысь — абсолютный хит сезона"Я была просто шокирована спросом. Предполагала, клиентам понравится, но не думала, что настолько", — комментирует популярность экошуб с рысьим принтом основатель бренда Vera Yakimova.По словам дизайнера, они отшивают третью партию и всякий раз пятнистые меховые пальто "улетают" с прилавков."Леопард — хит скорее прошлого сезона, но в этом году он тоже актуален: в моде любой анималистичный принт", — уточняет она."Афганка" — удачная инвестицияВсе более популярными становятся и экодубленки. Сочетание натуральной шерсти с основой из экокожи — удачное решение для русской зимы.Креативный директор You советует сделать выбор в пользу природных натуральных оттенков, таких как бежевый, молочный, капучино, черный, серо-голубой. Тем, кто любит яркое, подойдут фиолетовый, лиловый и фуксия.Карина Каприэлова уверяет, что удачной инвестицией будет "афганка" — дубленка, отороченная мехом в области воротника, рукава или застежки.Пуховик — не одеялоПуховик уже так прочно обосновался в наших гардеробах, что некоторые модницы умело сочетают его с вещами haute couture. Дутые куртки можно носить и с деловой одеждой. "Залог успеха при этом — синонимичная цветовая гамма, игра фактур и многослойность", — говорит Мария Ван Малдерен.Карина Каприэлова рекомендует пуховик-одеяло заменить на стеганые куртки или пальто, а также присмотреться к моделям, напоминающим жакет.В самые сильные морозы легкий пуховик можно надеть под экошубу или меховой жилет. Многослойность — тоже актуальный тренд.
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мода, зима, одежда, стиль жизни, красота
Культура, мода, Зима, Одежда, Стиль жизни, Красота
08:00 14.12.2022 (обновлено: 13:39 14.12.2022)
 

Экорысь, бабушкина норка: в чем модно не мерзнуть этой зимой

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVAШуба
Шуба
© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Алина Кравцова. Все больше россиянок выбирают зимние вещи из экоматериалов. По словам экспертов, около 60 процентов производителей натуральных шуб создают демократичные линейки из искусственного меха. А всемирно известные бренды начали выпуск так называемых умных тканей. Может ли синтетика согреть в минус 20 и как оставаться стильной в этом холодном сезоне — в материале РИА Новости.

Экомех — как не замерзнуть

"Я могу себе позволить дорогую натуральную шубу, но никогда в жизни ее не куплю. Баргузинский соболь был в моде лет десять назад, когда набирали обороты социальные сети и девушки хотели как-то выделиться. Сегодня этим никого не впечатлишь", — считает дизайнер одежды Вера Якимова.

Экомех становится более красивым, разнообразным и качественным. В производстве материалов используют и шерсть, и нанотехнологии.
Чтобы чувствовать себя комфортно в искусственной шубе, обратите внимание на наличие специального утеплителя, советует основатель бренда Vera Yakimova.
© Фото предоставлено пресс-службой You

Зимняя коллекция бренда You "На берегах Ладоги"

Зимняя коллекция На берегах Ладоги
1 из 5

Зимняя коллекция бренда You "На берегах Ладоги"

© Фото предоставлено пресс-службой You
© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Шуба из экомеха бренда Vera Yakimova

Шуба
2 из 5

Шуба из экомеха бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Шуба бренда Vera Yakimova

Шуба
3 из 5

Шуба бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

Шуба
4 из 5

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
© Фото предоставлено пресс-службой You

Зимняя коллекция You "На берегах Ладоги"

Зимняя коллекция На берегах Ладоги
5 из 5

Зимняя коллекция You "На берегах Ладоги"

© Фото предоставлено пресс-службой You
1 из 5

Зимняя коллекция бренда You "На берегах Ладоги"

© Фото предоставлено пресс-службой You
2 из 5

Шуба из экомеха бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
3 из 5

Шуба бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
4 из 5

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
5 из 5

Зимняя коллекция You "На берегах Ладоги"

© Фото предоставлено пресс-службой You

"Натуральная шерсть в составе может содержаться только в мехе из смесового волокна, напоминающем овчину, — это так называемые тедди, которые по-прежнему актуальны. В остальных случаях речь идет о синтетических ворсинках, поэтому в таких вещах дополнительный утепляющий слой просто необходим. В шубе из полиуретана можно замерзнуть и при плюсовой температуре", — говорит эксперт.

Мария Ван Малдерен — сооснователь и креативный директор You — отмечает: 15 процентов шерсти в составе шубы тедди будет достаточно, чтобы согреться в минус 15 градусов.
"Также стоит обратить внимание на непроклеенный мех, который имеет тканую или вязаную основу, — он тоже отлично сохраняет тепло", — добавляет она.

Мамина норка лучше новой

По словам Карины Каприэловой, международного стилиста и эксперта Академии социальных технологий, шубы из смесового волокна (тедди) бывают достаточно тяжелыми и полнят женщин с размером от 48. Можно подобрать более легкие модели с утеплителем или перешить вещь из натурального меха.
© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Шуба бренда Vera Yakimova

Шуба
1 из 2

Шуба бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

Шуба
2 из 2

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
1 из 2

Шуба бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
2 из 2

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
"Апсайклинг меховых изделий из личного гардероба — это более модно, чем покупать новую шубу. Отсюда и тренд на натуральные оттенки. Актуальна, например, коричнево-рыжая норка, которую носили наши мамы и бабушки. Отсылки к прошлому можно увидеть и на подиумах. К тому же объемные длинные меховые пальто — отличная основа для создания современных моделей", — рассказывает стилист.

"Натуральная шуба — это неэтично, но перешивать или носить меховые изделия из своего гардероба — адекватная альтернатива покупке новой вещи", — соглашается представитель You.

Модные силуэты

"Мини-шубы по фигуре "автоледи", модели с рукавами длиной 3/4 ушли в прошлое. Актуальна длина до колена или ниже, "оверсайз" или прямого кроя, с крупным воротником-шалькой или пиджачным, но мех в любом случае должен быть довольно объемным", — комментирует модные тренды Мария Ван Малдерен.

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVAШуба
Шуба
© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
Шуба
Вышли из моды и так называемые шубы-пчелки, например, из соболя или норки, отмечает Карина Каприэлова. Если позволяет длина, поперечную полоску можно, перешив изделие, заменить продольной.
"В любом случае натуральную шубу лучше носить с легкой небрежностью, не придавая образу излишнего пафоса, добавив демократичные элементы: расслабленную обувь, веселую шапку или трикотажный костюм", — говорит Марина Семаева, стилист и эксперт Академии социальных технологий.

Макси — эффектно, но непрактично

© Фото предоставлено пресс-службой YouКоллекция бренда You, зима-2022
Коллекция бренда YOU, Зима 2022
© Фото предоставлено пресс-службой You
Коллекция бренда You, зима-2022
Длина макси около 130-140 сантиметров — один из главных трендов сезона для шуб и пальто.

"Очень популярны сверхобъемные, даже гротескные длинные варианты, — уточняет Мария Ван Малдерен. — Модель вряд ли подойдет для каждого дня, так как это неудобно и непрактично — только под каблук и при высоком росте. Зато в особый день можно произвести неизгладимое впечатление".

Длинный ворс

Шуба бренда Vera Yakimova

Шуба бренда VERA YAKIMOVA
1 из 2

Шуба бренда Vera Yakimova

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

Шуба бренда VERA YAKIMOVA
2 из 2

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

1 из 2

Шуба бренда Vera Yakimova

2 из 2

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

Пушистые шубы — еще один ультрамодный тренд. Такие модели лучше смотрятся укороченными — 85-90 сантиметров. Но есть исключения.
Вера Якимова обращает внимание на стиль 80-х: пальто с длинным ворсом до середины икры прямого силуэта, как носили наши мамы и бабушки, — снова в моде.

Рысь — абсолютный хит сезона

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

Шуба
1 из 2

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA

Шуба бренда Vera Yakimova

Шуба бренда VERA YAKIMOVA
2 из 2

Шуба бренда Vera Yakimova

1 из 2

Модель в шубе бренда Vera Yakimova

© Фото предоставлено пресс-службой бренда VERA YAKIMOVA
2 из 2

Шуба бренда Vera Yakimova

"Я была просто шокирована спросом. Предполагала, клиентам понравится, но не думала, что настолько", — комментирует популярность экошуб с рысьим принтом основатель бренда Vera Yakimova.
По словам дизайнера, они отшивают третью партию и всякий раз пятнистые меховые пальто "улетают" с прилавков.
"Леопард — хит скорее прошлого сезона, но в этом году он тоже актуален: в моде любой анималистичный принт", — уточняет она.

"Афганка" — удачная инвестиция

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZДубленка
Дубленка
© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
Дубленка
Все более популярными становятся и экодубленки. Сочетание натуральной шерсти с основой из экокожи — удачное решение для русской зимы.
© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZДубленка
Дубленка
© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
Дубленка
Креативный директор You советует сделать выбор в пользу природных натуральных оттенков, таких как бежевый, молочный, капучино, черный, серо-голубой. Тем, кто любит яркое, подойдут фиолетовый, лиловый и фуксия.
Карина Каприэлова уверяет, что удачной инвестицией будет "афганка" — дубленка, отороченная мехом в области воротника, рукава или застежки.
© Фото предоставлено пресс-службой You

Зимняя коллекция бренда You "На берегах Ладоги"

Зимняя коллекция На берегах Ладоги
1 из 2

Зимняя коллекция бренда You "На берегах Ладоги"

© Фото предоставлено пресс-службой You
© Фото предоставлено пресс-службой You

Коллекция You, зима-2022

Коллекция бренда YOU, Зима 2022
2 из 2

Коллекция You, зима-2022

© Фото предоставлено пресс-службой You
1 из 2

Зимняя коллекция бренда You "На берегах Ладоги"

© Фото предоставлено пресс-службой You
2 из 2

Коллекция You, зима-2022

© Фото предоставлено пресс-службой You

"Это культовая вещь 60-70-х, которая только-только входит в моду, — поясняет стилист. — В таких ходили Джон Леннон и Пол Маккартни. Длина может быть любой, главное — окантовка из пушистого волнистого меха, например, ламы или козы".

Пуховик — не одеяло

© Фото предоставлено пресс-службой You

Зимняя коллекция "На берегах Ладоги" You

Зимняя коллекция На берегах Ладоги
1 из 8

Зимняя коллекция "На берегах Ладоги" You

© Фото предоставлено пресс-службой You
© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ

Пуховик 12storeez

Пуховик
2 из 8

Пуховик 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой You

Зимняя коллекция "На берегах Ладоги" бренда You

Зимняя коллекция На берегах Ладоги
3 из 8

Зимняя коллекция "На берегах Ладоги" бренда You

© Фото предоставлено пресс-службой You
© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ

Пуховик бренда 12storeez

Пуховик
4 из 8

Пуховик бренда 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ

Модель в пуховике 12storeez

Пуховик
5 из 8

Модель в пуховике 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ

12storeez

Пуховик
6 из 8

12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
Модель в пуховике High Volume
Модель в пуховике High Volume
7 из 8
Модель в пуховике High Volume
Пуховик High Volume
Пуховик High Volume
8 из 8
Пуховик High Volume
1 из 8

Зимняя коллекция "На берегах Ладоги" You

© Фото предоставлено пресс-службой You
2 из 8

Пуховик 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
3 из 8

Зимняя коллекция "На берегах Ладоги" бренда You

© Фото предоставлено пресс-службой You
4 из 8

Пуховик бренда 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
5 из 8

Модель в пуховике 12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
6 из 8

12storeez

© Фото предоставлено пресс-службой 12 STOREEZ
7 из 8
Модель в пуховике High Volume
8 из 8
Пуховик High Volume
Пуховик уже так прочно обосновался в наших гардеробах, что некоторые модницы умело сочетают его с вещами haute couture. Дутые куртки можно носить и с деловой одеждой. "Залог успеха при этом — синонимичная цветовая гамма, игра фактур и многослойность", — говорит Мария Ван Малдерен.

"Актуальный пуховик прежде всего должен быть объемным, — рассказывает Вера Якимова. — Сейчас в моде короткие модели, но с нашими зимами более уместно смотрятся удлиненные".

© Фото предоставлено пресс-службой YouКоллекция бренда You, зима-2022
Коллекция бренда YOU, Зима 2022
© Фото предоставлено пресс-службой You
Коллекция бренда You, зима-2022
Карина Каприэлова рекомендует пуховик-одеяло заменить на стеганые куртки или пальто, а также присмотреться к моделям, напоминающим жакет.
В самые сильные морозы легкий пуховик можно надеть под экошубу или меховой жилет. Многослойность — тоже актуальный тренд.
Коллекция бренда A.ya
25 ноября, 08:00Культура
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