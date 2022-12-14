https://ria.ru/20221214/mid-1838660252.html
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству - РИА Новости, 14.12.2022
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству
Новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону, стороны подтвердили готовность к дальнейшему... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:54
2022-12-14T16:54
2022-12-14T17:03
белоруссия
россия
в мире
сергей лавров
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону, стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе разговора Лавров тепло поздравил белорусского коллегу по случаю назначения на должность министра иностранных дел", - говорится в сообщении.Отмечается, что "руководители внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, обсудили подготовку мероприятий по линии министерств иностранных дел двух стран".
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белоруссия, россия, в мире, сергей лавров
Белоруссия, Россия, В мире, Сергей Лавров
16:54 14.12.2022 (обновлено: 17:03 14.12.2022)
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству
Лавров и новый глава МИД Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству