Рейтинг@Mail.ru
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/mid-1838660252.html
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству - РИА Новости, 14.12.2022
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству
Новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону, стороны подтвердили готовность к дальнейшему... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:54
2022-12-14T17:03
белоруссия
россия
в мире
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону, стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе разговора Лавров тепло поздравил белорусского коллегу по случаю назначения на должность министра иностранных дел", - говорится в сообщении.Отмечается, что "руководители внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, обсудили подготовку мероприятий по линии министерств иностранных дел двух стран".
https://ria.ru/20221214/belorussiya-1838512476.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, в мире, сергей лавров
Белоруссия, Россия, В мире, Сергей Лавров
16:54 14.12.2022 (обновлено: 17:03 14.12.2022)
 
МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству

Лавров и новый глава МИД Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону, стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе разговора Лавров тепло поздравил белорусского коллегу по случаю назначения на должность министра иностранных дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "руководители внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, обсудили подготовку мероприятий по линии министерств иностранных дел двух стран".
Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 10:20
Минск не изменит приоритеты в политике, заявил новый глава МИД Белоруссии
 
БелоруссияРоссияВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала