https://ria.ru/20221214/mid-1838660252.html

МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству

МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству - РИА Новости, 14.12.2022

МИД России и Белоруссии подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству

Новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону, стороны подтвердили готовность к дальнейшему... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:54

2022-12-14T16:54

2022-12-14T17:03

белоруссия

россия

в мире

сергей лавров

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Новый глава МИД Белоруссии Сергей Алейник переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по телефону, стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе разговора Лавров тепло поздравил белорусского коллегу по случаю назначения на должность министра иностранных дел", - говорится в сообщении.Отмечается, что "руководители внешнеполитических ведомств подтвердили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, обсудили подготовку мероприятий по линии министерств иностранных дел двух стран".

https://ria.ru/20221214/belorussiya-1838512476.html

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белоруссия, россия, в мире, сергей лавров