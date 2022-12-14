https://ria.ru/20221214/marafon-1838612422.html

В Новгородской области стартовал благотворительный рождественский марафон

В Новгородской области стартовал благотворительный рождественский марафон - РИА Новости, 14.12.2022

В Новгородской области стартовал благотворительный рождественский марафон

Ежегодный благотворительный марафон "Рождественский подарок", который продлится до 20 января, стартовал в Новгородской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:07

2022-12-14T15:07

2022-12-14T15:07

новгородская область

андрей никитин (политик)

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Ежегодный благотворительный марафон "Рождественский подарок", который продлится до 20 января, стартовал в Новгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.Рождественский марафон, который пройдет в 31-й раз, ежегодно посвящается различным категориям граждан – ветеранам, семьям с детьми-инвалидами, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. На этот раз жители Новгородской области могут оказать посильную помощь и поддержку семьям призванных в рамках частичной мобилизации."Сегодня самое важное для всех нас – поддержка семей наших защитников, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Да, они уже получают государственную поддержку. При этом у близких наших мобилизованных неизбежно возникают ситуации, в которых им необходима дополнительная помощь", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, давая старт благотворительному марафону.По его оценке, в поддержке нуждаются, в частности, семьи с низкими доходами, а также жены мобилизованных, которые находятся в послеродовом отпуске или отпуске по беременности. Есть и ситуации, связанные со здоровьем и бытовыми проблемами родителей участников спецоперации на Украине."Совершенно отдельная история – семьи наших погибших бойцов. Мы не сможем вернуть им родного человека, но мы все время должны быть рядом, чтобы помочь и поддержать в любой ситуации", - подчеркнул новгородский губернатор.При участии в благотворительном марафоне деньги можно перечислить на специальный счет фонда "Сохрани жизнь", указанный на сайте сохранижизнь-53.рф. Также на информационных листовках и баннерах о марафоне будет размещен QR-код для взноса. Поступающие на счет фонда средства будут перечисляться конкретным получателям. Те пожертвования, которые поступят без указания получателя, распределят между нуждающимися после официального завершения марафона "Рождественский подарок"."Новгородцы всегда отличались неравнодушием, готовностью прийти на помощь в самых сложных ситуациях. Такие акции, как марафон "Рождественский подарок", нужны не только тем, для кого они проводятся. Они необходимы каждому из нас, чтобы стать человечнее, сплотиться. Это наш общий долг перед теми, кто сегодня воюет в зоне специальной военной операции", - заключил Никитин.

https://ria.ru/20221214/podarki-1838600911.html

https://ria.ru/20221214/aktsiya-1838540746.html

https://ria.ru/20221213/deti-1838449682.html

новгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новгородская область, андрей никитин (политик), украина