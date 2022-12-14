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Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска
Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска - РИА Новости, 14.12.2022
Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса, РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:24
2022-12-14T09:24
2022-12-14T09:24
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
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луганск
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса. У наших сотрудников большой опыт ремонта самых сложных инженерных сооружений, поэтому все мероприятия были выполнены максимально быстро и качественно", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что специалисты восстановили бетонные поверхности, провели работы по усилению опор и устройству мостового полотна в двух пролетах с укладкой гидроизоляции. На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетное и перильное ограждения.Движение по путепроводу на улице Тараса Рыбаса было приостановлено в июне 2021 года после взрыва расположенного неподалеку газопровода.
https://ria.ru/20221213/vosstanovlenie-1838301267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, луганск, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Луганск, Общество
Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска
Бирюков: коммунальщики Москвы восстановили путепровод на улице Тараса Рыбаса в Луганске
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса, сообщил
заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса. У наших сотрудников большой опыт ремонта самых сложных инженерных сооружений, поэтому все мероприятия были выполнены максимально быстро и качественно", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что специалисты восстановили бетонные поверхности, провели работы по усилению опор и устройству мостового полотна в двух пролетах с укладкой гидроизоляции. На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетное и перильное ограждения.
Движение по путепроводу на улице Тараса Рыбаса было приостановлено в июне 2021 года после взрыва расположенного неподалеку газопровода.