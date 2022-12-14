https://ria.ru/20221214/lugansk-1838506411.html

Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска

Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска - РИА Новости, 14.12.2022

Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса, РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:24

2022-12-14T09:24

2022-12-14T09:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

луганск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818780002_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2972025d5bd5435aaef9a8307702311.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска – путепровода на улице Тараса Рыбаса. У наших сотрудников большой опыт ремонта самых сложных инженерных сооружений, поэтому все мероприятия были выполнены максимально быстро и качественно", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что специалисты восстановили бетонные поверхности, провели работы по усилению опор и устройству мостового полотна в двух пролетах с укладкой гидроизоляции. На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетное и перильное ограждения.Движение по путепроводу на улице Тараса Рыбаса было приостановлено в июне 2021 года после взрыва расположенного неподалеку газопровода.

https://ria.ru/20221213/vosstanovlenie-1838301267.html

москва

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, луганск, общество