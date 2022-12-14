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Курс доллара поднялся выше 64 рублей

Курс доллара поднялся выше 64 рублей - РИА Новости, 14.12.2022

Курс доллара поднялся выше 64 рублей

Рубль вечером усиливает падение, доллар уже превышал круглый уровень 64 рубля - впервые с 13 октября, евро закрепляется выше 68 рублей, следует из данных... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:56

2022-12-14T17:56

2022-12-14T18:09

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение, доллар уже превышал круглый уровень 64 рубля - впервые с 13 октября, евро закрепляется выше 68 рублей, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.00 мск рос - на 1,17 рубля, до 64,02 рубля, евро - на 1,04 рубля, до 68,08 рубля, юаня - на 13 копеек, до 9,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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