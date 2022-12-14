https://ria.ru/20221214/kurs-1838684756.html
Курс доллара поднялся выше 64 рублей
Курс доллара поднялся выше 64 рублей - РИА Новости, 14.12.2022
Курс доллара поднялся выше 64 рублей
Рубль вечером усиливает падение, доллар уже превышал круглый уровень 64 рубля - впервые с 13 октября, евро закрепляется выше 68 рублей, следует из данных... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:56
2022-12-14T17:56
2022-12-14T18:09
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рубль вечером усиливает падение, доллар уже превышал круглый уровень 64 рубля - впервые с 13 октября, евро закрепляется выше 68 рублей, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.00 мск рос - на 1,17 рубля, до 64,02 рубля, евро - на 1,04 рубля, до 68,08 рубля, юаня - на 13 копеек, до 9,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:56 14.12.2022 (обновлено: 18:09 14.12.2022)
Курс доллара поднялся выше 64 рублей
Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября