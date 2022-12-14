https://ria.ru/20221214/kosovo-1838727111.html
В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово
В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово - РИА Новости, 14.12.2022
В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово
В ЕС предварительно согласовали введение безвизового режима для непризнанного Косово при краткосрочных поездках, сообщили в ЕП. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:31
2022-12-14T20:31
2022-12-14T21:55
в мире
косово
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. В ЕС предварительно согласовали введение безвизового режима для непризнанного Косово при краткосрочных поездках, сообщили в ЕП.Согласно документу, речь идет о Шенгенской зоне.В рамках соглашения владельцы паспортов, выданных Косово, освобождаются от визовых требований на краткосрочное пребывание — до 90 дней — в течение любого 180-дневного периода.Теперь это решение должны отдельно согласовать Европарламент и страны ЕС.В среду глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали заявку на вступление в ЕС, которую, как ожидалось, официально подадут в четверг в Брюссель. После подписания Курти сказал, что Приштина передаст заявку председательствующей в Совете Евросоюза Чехии в среду.Все это происходит на фоне обострения ситуации в регионе.В минувшее воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы за день до этого возвели баррикады на трассах на севере края из-за ситуации с бывшим полицейским МВД самопровозглашенной республики Деяном Пантичем. Косовоалбанские власти задержали его на КПП "Ярине" при въезде в Центральную Сербию, заподозрив "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. По его словам, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Сербский лидер пообещал направить запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, отметив, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838618311.html
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838480716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, евросоюз, европарламент
В мире, Косово, Евросоюз, Европарламент
20:31 14.12.2022 (обновлено: 21:55 14.12.2022)
В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово
В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово при краткосрочных поездках
БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. В ЕС предварительно согласовали введение безвизового режима для непризнанного Косово при краткосрочных поездках, сообщили в ЕП.
"В среду переговорные группы от Европарламента
и Совета ЕС достигли долгожданной договоренности о предоставлении свободы краткосрочных виз для Косово", — отметили в релизе.
Согласно документу, речь идет о Шенгенской зоне.
В рамках соглашения владельцы паспортов, выданных Косово, освобождаются от визовых требований на краткосрочное пребывание — до 90 дней — в течение любого 180-дневного периода.
Теперь это решение должны отдельно согласовать Европарламент и страны ЕС.
В среду глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти
и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали заявку на вступление в ЕС
, которую, как ожидалось, официально подадут в четверг в Брюссель
. После подписания Курти сказал, что Приштина передаст заявку председательствующей в Совете Евросоюза Чехии
в среду.
Все это происходит на фоне обострения ситуации в регионе.
В минувшее воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы за день до этого возвели баррикады на трассах на севере края из-за ситуации с бывшим полицейским МВД самопровозглашенной республики Деяном Пантичем. Косовоалбанские власти задержали его на КПП "Ярине" при въезде в Центральную Сербию, заподозрив "в терроризме".
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.
Президент Сербии Александр Вучич
подчеркивал, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. По его словам, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Сербский лидер пообещал направить запрос командованию миссии НАТО
о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, отметив, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.