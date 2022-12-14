https://ria.ru/20221214/kosovo-1838727111.html

В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово

В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово - РИА Новости, 14.12.2022

В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово

В ЕС предварительно согласовали введение безвизового режима для непризнанного Косово при краткосрочных поездках, сообщили в ЕП. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:31

2022-12-14T20:31

2022-12-14T21:55

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. В ЕС предварительно согласовали введение безвизового режима для непризнанного Косово при краткосрочных поездках, сообщили в ЕП.Согласно документу, речь идет о Шенгенской зоне.В рамках соглашения владельцы паспортов, выданных Косово, освобождаются от визовых требований на краткосрочное пребывание — до 90 дней — в течение любого 180-дневного периода.Теперь это решение должны отдельно согласовать Европарламент и страны ЕС.В среду глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали заявку на вступление в ЕС, которую, как ожидалось, официально подадут в четверг в Брюссель. После подписания Курти сказал, что Приштина передаст заявку председательствующей в Совете Евросоюза Чехии в среду.Все это происходит на фоне обострения ситуации в регионе.В минувшее воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС. Большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы за день до этого возвели баррикады на трассах на севере края из-за ситуации с бывшим полицейским МВД самопровозглашенной республики Деяном Пантичем. Косовоалбанские власти задержали его на КПП "Ярине" при въезде в Центральную Сербию, заподозрив "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. По его словам, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Сербский лидер пообещал направить запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, отметив, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838618311.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, косово, евросоюз, европарламент