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Албанцы сформировали администрацию в сербской части Косовской Митровицы - РИА Новости, 14.12.2022
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Албанцы сформировали администрацию в сербской части Косовской Митровицы
Албанцы сформировали администрацию в сербской части Косовской Митровицы - РИА Новости, 14.12.2022
Албанцы сформировали администрацию в сербской части Косовской Митровицы
Албанцы создали собственную администрацию в северной сербской части Косовской Митровицы, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:44
2022-12-14T20:37
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БЕЛГРАД, 14 дек — РИА Новости. Албанцы создали собственную администрацию в северной сербской части Косовской Митровицы, передает портал Kosovo online.В среду здание представительного органа муниципалитета Северная Косовска Митровица оцепила полиция самопровозглашенной республики. Внутри прошло одобренное избиркомом в Приштине избрание депутатов, которые заняли места ранее подавших в отставку косовских сербов."В скупщине Северной Косовской Митровицы сегодня принесли присягу 16 новых депутатов, из которых только один серб, Душан Милунович из партии „Гражданская инициатива „Сербское сохранение“, — сообщило издание.Отмечается, что новоиспеченные депутаты избрали председателя представительного органа, им стал Неджат Углянин.Город Косовска Митровица на севере Косово уже почти 20 лет разделен по этническому признаку. Северная, меньшая часть населена преимущественно сербами, южная — почти исключительно албанцами.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Накануне полиция самопровозглашенной республики сообщила, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Десятого декабря косовские сербы начали возводить баррикады из-за задержания в Приштине бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из отделений косовской полиции на севере края — в ноябре подал в отставку и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только вчера ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
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в мире, косово, сербия, приштина
В мире, Косово, Сербия, Приштина
17:44 14.12.2022 (обновлено: 20:37 14.12.2022)
 
Албанцы сформировали администрацию в сербской части Косовской Митровицы

Kosovo online: албанцы сформировали администрацию в сербской части Косовской Митровицы

© Sputnik / Теодор Анастасиевич / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Косовска-Митровице. 14 декабря 2022
Сотрудники полиции в Косовска-Митровице. 14 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Sputnik / Теодор Анастасиевич
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Сотрудники полиции в Косовска-Митровице. 14 декабря 2022
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БЕЛГРАД, 14 дек — РИА Новости. Албанцы создали собственную администрацию в северной сербской части Косовской Митровицы, передает портал Kosovo online.
В среду здание представительного органа муниципалитета Северная Косовска Митровица оцепила полиция самопровозглашенной республики. Внутри прошло одобренное избиркомом в Приштине избрание депутатов, которые заняли места ранее подавших в отставку косовских сербов.
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"В скупщине Северной Косовской Митровицы сегодня принесли присягу 16 новых депутатов, из которых только один серб, Душан Милунович из партии „Гражданская инициатива „Сербское сохранение“, — сообщило издание.
Отмечается, что новоиспеченные депутаты избрали председателя представительного органа, им стал Неджат Углянин.
Город Косовска Митровица на севере Косово уже почти 20 лет разделен по этническому признаку. Северная, меньшая часть населена преимущественно сербами, южная — почти исключительно албанцами.
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В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Накануне полиция самопровозглашенной республики сообщила, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Десятого декабря косовские сербы начали возводить баррикады из-за задержания в Приштине бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.
Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами-сербами из отделений косовской полиции на севере края — в ноябре подал в отставку и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только вчера ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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