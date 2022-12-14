МИД Сербии назвал заявку Приштины на членство в Евросоюзе пародией
Госсекретарь МИД Сербии Старович: заявка Косово на членство в ЕС выглядит как пародия
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Заявка властей самопровозглашенной республики Косово на вступление в Евросоюз является пародией, Приштина не является членом ООН, заявил госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович.
Глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали в среду в Приштине заявку на вступление в ЕС, которую, как ожидалось, официально подадут в четверг в Брюссель. После подписания Курти сказал, что Приштина передаст заявку на вступление в ЕС председательствующей в Совете Евросоюза Чехии в среду.
"Временные власти в Приштине подают заявку на членство в ЕС. На первый взгляд, это выглядит как пародия... Страна не входит в ООН, ее присоединение к ЕС полностью игнорируют Устав ООН, Лиссабонский договор и так далее. Задаюсь вопросом, могу ли я подать заявку в NASA для полета на Луну?" - написал замглавы МИД Сербии в своем аккаунте в Twitter.
В Белград в среду после визита в Приштину во вторник приедут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар.
Приезд спецпредставителей США и ЕС происходит накануне 15 декабря, когда Косово, как ожидается, подаст заявку на вступление в ЕС. В свою очередь руководство Сербии планирует направить в четверг запрос командованию контингента НАТО KFOR на введение в край контингента в 1 тысячу полицейских и военных, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН.
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