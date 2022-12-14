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МИД Сербии назвал заявку Приштины на членство в Евросоюзе пародией - РИА Новости, 14.12.2022
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МИД Сербии назвал заявку Приштины на членство в Евросоюзе пародией
МИД Сербии назвал заявку Приштины на членство в Евросоюзе пародией - РИА Новости, 14.12.2022
МИД Сербии назвал заявку Приштины на членство в Евросоюзе пародией
Заявка властей самопровозглашенной республики Косово на вступление в Евросоюз является пародией, Приштина не является членом ООН, заявил госсекретарь МИД Сербии РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:27
2022-12-14T15:27
в мире
сербия
косово
евросоюз
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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Заявка властей самопровозглашенной республики Косово на вступление в Евросоюз является пародией, Приштина не является членом ООН, заявил госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович.Глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали в среду в Приштине заявку на вступление в ЕС, которую, как ожидалось, официально подадут в четверг в Брюссель. После подписания Курти сказал, что Приштина передаст заявку на вступление в ЕС председательствующей в Совете Евросоюза Чехии в среду."Временные власти в Приштине подают заявку на членство в ЕС. На первый взгляд, это выглядит как пародия... Страна не входит в ООН, ее присоединение к ЕС полностью игнорируют Устав ООН, Лиссабонский договор и так далее. Задаюсь вопросом, могу ли я подать заявку в NASA для полета на Луну?" - написал замглавы МИД Сербии в своем аккаунте в Twitter.В Белград в среду после визита в Приштину во вторник приедут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар.Приезд спецпредставителей США и ЕС происходит накануне 15 декабря, когда Косово, как ожидается, подаст заявку на вступление в ЕС. В свою очередь руководство Сербии планирует направить в четверг запрос командованию контингента НАТО KFOR на введение в край контингента в 1 тысячу полицейских и военных, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН.
https://ria.ru/20221212/pomosch-1838147942.html
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в мире, сербия, косово, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Евросоюз
15:27 14.12.2022
 
МИД Сербии назвал заявку Приштины на членство в Евросоюзе пародией

Госсекретарь МИД Сербии Старович: заявка Косово на членство в ЕС выглядит как пародия

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди идут по улице, украшенной флагами Сербии, в северной части Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Заявка властей самопровозглашенной республики Косово на вступление в Евросоюз является пародией, Приштина не является членом ООН, заявил госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович.
Глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали в среду в Приштине заявку на вступление в ЕС, которую, как ожидалось, официально подадут в четверг в Брюссель. После подписания Курти сказал, что Приштина передаст заявку на вступление в ЕС председательствующей в Совете Евросоюза Чехии в среду.
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"Временные власти в Приштине подают заявку на членство в ЕС. На первый взгляд, это выглядит как пародия... Страна не входит в ООН, ее присоединение к ЕС полностью игнорируют Устав ООН, Лиссабонский договор и так далее. Задаюсь вопросом, могу ли я подать заявку в NASA для полета на Луну?" - написал замглавы МИД Сербии в своем аккаунте в Twitter.
В Белград в среду после визита в Приштину во вторник приедут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар.
Приезд спецпредставителей США и ЕС происходит накануне 15 декабря, когда Косово, как ожидается, подаст заявку на вступление в ЕС. В свою очередь руководство Сербии планирует направить в четверг запрос командованию контингента НАТО KFOR на введение в край контингента в 1 тысячу полицейских и военных, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН.
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