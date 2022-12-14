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Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС - РИА Новости, 14.12.2022
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Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС - РИА Новости, 14.12.2022
Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали в Приштине заявку... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:40
2022-12-14T14:40
в мире
косово
евросоюз
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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали в Приштине заявку на вступление в ЕС, которую передадут в четверг в Брюссель."Сегодня исторический день, 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории Косово. С одной стороны, отмечаем заявку на членство в ЕС, а с другой стороны – годовщину основания армии (Сил безопасности – ред.) Косово. Вместе с Конюфцей и Курти от имени республики Косово делаем решающий шаг к осуществлению нашей неотъемлемой амбиции, сегодня приближаем Косово к ЕС", - заявила Османи, трансляция церемонии велась на ее странице в соцсетях.Она также назвала самопровозглашенное Косово страной "политического плюрализма и свободной рыночной экономики".В Белграде в среду после визита в Приштину во вторник приедут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар.Приезд спецпредставителей США и ЕС происходит накануне 15 декабря, когда самопровозглашенная республика Косово, как ожидается, подаст заявку на вступление в ЕС. В свою очередь, руководство Сербии планирует направить в четверг запрос командованию контингента НАТО KFOR на введение в край контингента в 1 тысячу полицейских и военных, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html
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в мире, косово, евросоюз
В мире, Косово, Евросоюз
14:40 14.12.2022
 
Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Президент самопровозглашенного Косово Османи подписала заявку на вступление в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер "парламента" Глаук Конюфца торжественно подписали в Приштине заявку на вступление в ЕС, которую передадут в четверг в Брюссель.
"Сегодня исторический день, 14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории Косово. С одной стороны, отмечаем заявку на членство в ЕС, а с другой стороны – годовщину основания армии (Сил безопасности – ред.) Косово. Вместе с Конюфцей и Курти от имени республики Косово делаем решающий шаг к осуществлению нашей неотъемлемой амбиции, сегодня приближаем Косово к ЕС", - заявила Османи, трансляция церемонии велась на ее странице в соцсетях.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 08:00
У сербов наметилась в Косово своя СВО
Она также назвала самопровозглашенное Косово страной "политического плюрализма и свободной рыночной экономики".
В Белграде в среду после визита в Приштину во вторник приедут спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США Габриель Эскобар.
Приезд спецпредставителей США и ЕС происходит накануне 15 декабря, когда самопровозглашенная республика Косово, как ожидается, подаст заявку на вступление в ЕС. В свою очередь, руководство Сербии планирует направить в четверг запрос командованию контингента НАТО KFOR на введение в край контингента в 1 тысячу полицейских и военных, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН.
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